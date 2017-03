Diretta/ Rzeszow Modena: info streaming video e tv, risultato live (volley maschile, Champions League, oggi)

DIRETTA ASSECO RESOVIA RZESZOW AZIMUT MODENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) – Rzeszow Modena, diretta agli arbitri Ivanov e Bakunovich, è la partita in programma oggi 15 marzo alle ore 20.30, valida nella prima giornata dei play off della Champions League 2017 del volley maschile. La sfida di questa sera si annuncia come una gara discretamente complicata, cui però gli emiliani si accostano nel ruolo di favoriti, nonostante un periodo non proprio straordinario di forma, che ha visto l'allontanamento dalla guida tecnica di Roberto Piazza, avvicendato dal secondo allenatore, Tubertini. Una fase di difficoltà simboleggiata anche dalla fatica dei campioni d'Italia nel primo turno di play-off del massimo campionato, in cui sono stati costretti alla bella da Verona, conquistata alla fine non senza una certa fatica.

Da notare anche l'avvicendamento in cabina di regia, ove al discontinuo Orduna è subentrato l'ex regista della nostra nazionale, Dragan Travica. Un cambio che sembra aver già prodotto i primi risultati, restituendo fiducia ad una squadra che nei mesi precedenti è andata troppo spesso a corrente alternata. A giovarsi del cambio potrebbe essere in particolare quel Kevin Le Roux che atteso come uno degli assi nella manica del team modenese, ha invece gravemente deluso sin qui. La maggior parte delle responsabilità continua comunque a gravare su Luca Vettori e Earvin Ngapeth, gli unici che sono riusciti a dare vita ad un rendimento costante durante tutto l'anno. Di fronte, in questo primo atto dei play-off di Champions League, l'Azimut si troverà ora la squadra polacca del Rzeszow: l'Asseco è probabilmente la squadra più nota del suo Paese, dall'alto dei sette titoli nazionali vinti, cui vanno ad aggiungersi tre coppe di Polonia e una Supercoppa polacca. Il roster guidato dal tecnico Kowal vede la presenza di molti atleti della nazionale polacca, a partire dal regista Fabian Drzyzga, premiato nel 2015 come miglior palleggiatore dell'intera manifestazione. Vanno ricordati anche i due centrali Piotr Nowakowski e Marcin Mozdzonek, entrambi nella rosa della nazionale polacca capace di vincere il Mondiale 2014.

Il team polacco arriva a questo scontro contro Modena dopo una fase a gironi non brillantissima e se vorrà avere qualche reale probabilità di passare il turno, dovrà cercare di fornire un rendimento più consono al reale valore della squadra.Modena, a sua volta, vorrà sicuramente cercare di far valere la maggior caratura del suo organico e, soprattutto, dare un segnale di riscossa, dopo le non buone prestazioni degli ultimi mesi. Gli uomini decisivi potrebbero essere proprio i due registi, Travica e Dryziga, chiamati a leggere tra le pieghe del match e a capire quali siano i punti deboli degli avversari.

La gara ha naturalmente un chiaro favorito, ovvero i campioni d'Italia, che però dovranno fare molta attenzione a non sottovalutare una squadra che anche in campo europeo è solita buttare tutto quello che ha sul campo, sino all'ultimo pallone giocabile. Ricordiamo infine che il match tra Rzeszow e Modena sarà visibile in diretta tv sulla pay per view di Sky che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale Fox Sport HD a partire dalle ore 20.30, canale disponibile al numero 204 del telecomando della tv satellitare: sarà quindi altresì confermata anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale www.cev.lu, per rimanere aggiornati sul risultato.

