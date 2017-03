Diretta/ Trento Piacenza: info streaming video e tv, risultato live (Cev Cup 2017, volley maschile, oggi)

DIRETTA DIATEC TRENTINO LPR PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (CEV CUP 2017, VOLLEY MASCHILE OGGI) – Trento Piacenza, diretta dagli arbitri Deneri e Lagierski, è la partita di volley maschile in programma per oggi 15 marzo 2017, valida per i quarti di finale della Cev Cup 2017. Atto finale del derby tutto italiano del secondo torneo continentale: dopo il 3-0 inferto dai trentini alla formazione emiliana, questa sera al Pala Trento si consumerà l’ultima occasione per i lupi di strappare il pass per la semifinale. Impresa che però si annuncia davvero ostica per la formaizone di Alberto Giuliani che in casa nella sfida di andata era stata battuta per 3-0. A giocare contro i biancorossi anche il fattore campo: Trento non ha ancora perso tra le mura di casa riuscendo al massimo a concedere ben poco set agli avversari.

In caso di vittoria invece per Trento sarebbe la terza semifinale di seguito nelle coppe europee e sfiderebbe nel prossimo tabellone della Cev Cup 2017 la finalista di Fenerbahce e Ajaccio: obbiettivo iù che vicino visto che ai gialloblu basta appena due set per passare il turno. Ciò che però va contro alla formaizone di Lorenzetti è il corto turnover e il fattore stanchezza: Trento è infatti impegnata nei faticosi playoff scudetti del campionato di Superlega, e benché siano passati quasi 7 giorni dall’ultima patita (Trento ha battuto per 2-0 Monza, senza dover andare a gara 3) a fine stagione una certa fatica pare più che doverosa.

Anche perché Piacenza, sbattuta fuori dai playoff da Perugia (in rivincita di quanto accaduto in Coppa Italia), ha come unico obbiettivo stagionale la permanenza proprio in europa, ai danni ovviamente della comaogine di Lorenzetti. Il ribaltone per 3-0 eo 3-1 quindi non appare così impossibile e Trento lo sa bene: di fronte infatti avrà la compagine emiliana al gran completo con Yosifov e il martello Marshall pronti e freschi per fare molto male ai gialloblu. Il sestetto dei lupi di Piacenza dovrebbe poi completarsi con la diagonale Hierrezuelo-Hernandez, con Clevenot pronto a intervenire da posto 4. Da segnale inoltre la presenza di Papi e Zlatanov, agli ultimi match prima del ritiro definitivo. Per i padroni di casa invece lo starting six dovrebbe essere composto da Giannelli in regia Stokr opposto con Lanza e Urnaut fedeli in banda e Solè e Van de Voorde al centro, col solito Colaci libero.

Ricordiamo infine che il match tra Trento e Piacenza non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state forniti e indicazione riguardanti una diretta streaming video ufficiale. Consigliamo pertanto di collegarsi sul ortale ufficiale della Cev Cup all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati su quanto succede al Palatrento. Consigliamo inoltre di consultare i profili social delle due società: per Trento su Facebook @www.trento.it e Twitter @Trentinovolley, mentre per Piacenza gli estremi sono su Facebook @Biancorossovolley e su Twitter @volleypiacenza.

