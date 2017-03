INFORTUNIO ABATE, MILAN NEWS: STAGIONE FINITA PER IL DIFENSORE ROSSONERO? (OGGI 15 MARZO 2017) - Si allungano ancora i tempi di recupero per Ignazio Abate che si è rivisto a Milanello nella giornata di ieri. Il terzino del Milan è alle prese con un problema molto delicato all'occhio, fin dalla partita contro il Sassuolo. Una botta molto forte all'occhio sinistro, che lo costringe a restare qualche minuto fuori dal campo ed anche se inizialmente si pensa ad una lente a contatto smarrita (la vista di Abate non era perfetta dopo la botta), i primi esami hanno diagnosticato un ematoma in una zona molto delicata che hanno costretto Abate a diverse visite specialistiche in questo ultimo periodo. Il terzino ha fatto visita ai suoi compagni a Milanello ieri, non si è allenato, ma le condizioni dell'occhio stanno migliorando visto che l'ematoma si sta pian piano riassorbendo. E' una bella notizia per il giocatore rossonero che aveva temuto molto per la botta rimediata al Mapei Stadium, come riporta 'TuttoSport' però la stagione di Ignazio Abate rischia di essere già finita, tutto dipenderà dalle prossime settimane e dal suo recupero.

