INFORTUNIO BENATIA / Affaticamento all'adduttore per il difensore della Juventus, domani esami strumentali

INFORTUNIO BENATIA, AFFATICAMENTO ALL'ADDUTTORE: ESAMI STRUMENTALI DOMANI - L'infortunio di Medhi Benatia potrebbe essere più grave del previsto. Il difensore marocchino della Juventus si è fermato ieri contro il Porto e come riporta Sky Sport ha accusato un affaticamento muscolare all'adduttore. Ennesimo problema fisico in un'altra stagione molto complicata per l'ex centrale di Bayern Monaco, Roma e Udinese che lo costringerà probabilmente a stare fuori per un po' di tempo. Come riporta sempre la televisione satellitare il calciatore sarà sottoposto ad esami strumentali nella giornata di domani. Questi dovrebbero dirci con precisione i tempi di recupero del calciatore. Di certo Medhi Benatia rimarrà fuori nella trasferta di Genova quando la Juventus domenica pomeriggio affronterà la Sampdoria di Marco Giampaolo reduce dalla grandissima vittoria nel derby della Lanterna contro il Genoa di Andrea Mandorlini.

INFORTUNIO BENATIA, AFFATICAMENTO ALL'ADDUTTORE: STOP DOPO LA GARA CONTRO IL PORTO - Medhi Benatia ha riportato un infortunio nella gara di ieri Juventus-Porto valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il difensore marocchino è stato costretto ad abbandonare il campo all'ora di gioco, lasciando spazio all'esperto centrale Andrea Barzagli. Subito si era capito che si potesse trattare per il calciatore ex Bayern Monaco di un problema muscolare anche se non sembrava gravissima l'entità. Le notizie che arrivano oggi ci parlano invece di un problema che terrà sicuramente il calciatore fuori dalla trasferta di Genova di domencia prossima. E' un vero peccato per il calciatore bianconero che si ferma per l'ennesimo problema muscolare in una stagione in cui ne ha avuti diversi come gli è capitato anche quando in Baviera vestiva la maglia del Bayern Monaco, Chissà che proprio questo non possa essere un motivo per la Juventus di decidere nel calciomercato di giugno prossimo di non riscattarlo proprio dal club tedesco allenato ora dall'ex Carlo Ancelotti.

