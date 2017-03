Indian Wells 2017/ Diretta Wawrinka-Nishioka streaming video Supertennis.tv (oggi, 13 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: WAWRINKA-NISHIOKA INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Wawrinka-Nishioka: per presentare la giornata di mercoledì a Indian Wells 2017 (inizio dei match alle ore 19 italiane) scegliamo questo incontro che vede in campo il favorito per arrivare in finale in questa parte di tabellone. Il tennista svizzero è sostanzialmente rimasto solo: il sorteggio lo aveva posizionato in un’ottima metà del torneo, insieme a Andy Murray in una potenziale semifinale.

Lo scozzese però ha pensato bene di farsi eliminare al primo turno, così Wawrinka (testa di serie numero 3) diventa il candidato numero 1 ad arrivare in fondo per sfidare il superstite di una parte bassa che invece è ricca di talento e campioni. Per Stan l'avversario non è Tomas Berdych come il pronostico avrebbe lasciato intendere, bensì il giapponese Yoshihito Nishioka: Berdych infatti ha pensato bene di farsi battere avanti un set e un break, in uno dei più grandi flop della carriera.

Un ottavo tutto sommato agevole, un quarto potenzialmente insidiosissimo per Wawrinka: da quella parte infatti incrocia il match tra Gael Monfils e Dominic Thiem, due che sono capacissimi di arrivare in finale, peccato solo che uno dei due dovrà salutare qui Indian Wells 2017. Più sopra bella sfida tra David Goffin e Pablo Cuevas, l’uruguaiano che ha fatto fuori il nostro Fabio Fognini; poi avremo Dusan Lajovic e Pablo Carreno Busta in quello che possiamo considerare senza fatica l’ottavo meno nobile (forse con la sola eccezione di Fritz-Jaziri, match giocato ieri).

La giornata odierna è insomma ricca di spunti: staremo a vedere come andranno le cose e quali giocatori riusciranno a qualificarsi ai quarti di finale. Sicuramente da questa parte del tabellone ci sono meno insidie rispetto a una metà bassa clamorosamente piena di talento, ma non è un motivo sufficiente per dire che i match siano meno interessanti o poveri di dettagli tecnici e colpi di scena. Non ci resta che rimanere incollati ai campi e valutare come andranno le cose oggi.

La diretta tv del torneo maschile di Indian Wells 2017 è su Sky Sport 3, con possibilità - per tutti gli abbonati - di seguire i match in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile è invece su SuperTennis, la web-tv locale che trovate al numero 64 del vostro telecomando e che potrete seguire anche in diretta streaming video sul sito www.supertennis.tv. Non dimenticate inoltre di visitare le pagine ufficiali che il torneo mette a disposizione di tutti sui social network: abbiamo facebook.com/bnpparibasopen e, su Twitter, @bnpparibasopen. (Claudio Franceschini)



