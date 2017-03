MAFIA NEL CALCIO & JUVENTUS/ Rosy Bindi attacca l'avvocato della Juve: "Ci preoccupa che neghiate!"

MAFIA NEL CALCIO, ROSY BINDI ATTACCA L'AVVOCATO DELLA JUVENTUS: PREOCCUPATI CHE NEGATE TUTTO - La situazione legata alla mafia nel calcio sicuramente sta diventando un po' preoccupante. Ha parlato Rosy Bindi come riportato dalla versione online del Corriere della Sera: "La strada di assegnare i pacchetti di biglietti non assicura a quella che dovrebbe essere la sicurezza nello stadio". Ha risposto prontamente l'avvocato della Juventus Luigi Chiappero: "Il presidente ha cambiato il modo di comportarsi dalla società rispetto al passato. Qualunque biglietto che esce dalla Juventus viene acquistato dai gruppi tranne qualche eccezione. Noi pensavamo che passando dagli omaggi al tutto pagato si fosse fatto un salto enorme nella gestione della curva. Questo ci consentiva di dire alle curve che non usciva davvero nulla gratuitamente". Staremo a vedere cosa accadrà presto di fronte a questa situazione che sicuramente c'entra poco con il calcio.

MAFIA NEL CALCIO, ROSY BINDI ATTACCA L'AVVOCATO DELLA JUVENTUS: PREOCCUPATI CHE NEGATE TUTTO - Non è la prima volta che purtroppo il calcio viene accostato a situazioni che con lo sport c'entrano davvero poco come il calcio. Sono sicuramente d'attualità le questioni legate ai biglietti dello Juventus Stadium con il sospetto della presenza della criminalità organizzate all'interno delle tifoserie. E' così che si è pronunciata Rosy Bindi, presidente della commissione parlamentare antimafia. Questa ha sottolineato all'avvocato Luigi Chiappero, legale della Juventus, che: "Siamo preoccupati che venga negato il fenomeno e che voi lo neghiate. Il fenomeno c'è ed esiste, i biglietti continuate a darglieli?". In audizione poi Luigi Chiappero ha sottolineato: "Certo che no". Una situazione molto complicata che sicurametne al momento non sembra trovare una via di fuga. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi in merito e se presto arriveranno anche delle soluzioni che al momento sembrano ancora lontane dalla risoluzione.

