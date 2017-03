MONDIALE UNDER 20: L'ITALIA NEL GIRONE D CON URUGUAY, SUDAFRICA E GIAPPONE (OGGI 15 MARZO 2017) - Il prossimo Mondiale Under 20 verrà disputato in Corea Del Sud e comincerà il prossimo 20 maggio e terminerà l'11 giugno. Questa mattina c'è stato il sorteggio dei gironi e non è andata particolarmente bene all'Italia che ha pescato Sudafrica, Giappone ed Uruguay. L'esordio della nostra Nazionale avverrà il prossimo 21 maggio contro la Celeste che vanta in squadra Rodrigo Bentancur, chiaro obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. A Suwon a sorteggiare i vari gironi è stato Diego Armando Maradona che ha posto l'Italia in un gruppo D da non sottovalutare. L'Uruguay, infatti, è stata la finalista nell'ultima edizione del Mondiale in Turchia nel 2013 (vinto dalla Francia), ed oltre al già citato Bentancur vanta nella squadra attuale anche Nicolas De La Cruz, Federico Valverde e Joaquin Ardaiz, tutti giovani da monitorare. Il Giappone ed il Sudafrica, invece, sono delle nazionali più semplici da affrontare, il 24 maggio gli azzurrini di Evani affronteranno proprio il Sudafrica mentre il 27 maggio si chiuderà con il Giappone.

