Monaco Manchester City/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA MONACO MANCHESTER CITY: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE E RISULTATO LIVE (OGGI, CHAMPIONS LEAGUE 2017) - Monaco Manchester City verrà diretta dall'arbitro Gianluca Rocchi; alle ore 20:45 di mercoledì 15 marzo lo stadio Louis II apre le porte sul ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017. Il 5-3 con il quale gli inglesi hanno piegato i transalpini all'Etihad Stadium, in rimonta e tra mille emozioni, ha sicuramente colpito la fantasia degli sportivi.

La squadra di Pep Guardiola risulta dunque nettamente favorita per la conquista della qualificazione ai quarti di finale, ma l'attacco atomico del Monaco, che in campionato ha raggiunto quota ottantaquattro reti segnate in ventinove partite, sembra capace di tutto e la partita sarà sicuramente da vivere. La formazione del Principato nella Ligue 1 francese sta confermando tutto il proprio valore e battendo il Bordeaux si è mantenuta in vetta alla classifica tenendo a tre punti di distanza il PSG e allungando a più cinque sul Nizza, fermato sul pari casalingo dal Caen. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

Il Manchester City nel weekend si è guadagnato l'accesso in semifinale in FA Cup battendo con un secco due a zero il Middlesbrough in trasferta. In campionato la squadra di Guardiola sembra aver centrato l'allungo giusto per garantirsi un posto tra le prime quattro in classifica e nella prossima Champions League. Sarà però necessario evitare il quarto posto per non ritrovarsi nei preliminari contro l'anno scorso: capitalizzare il cinque a tre dell'andata allo stadio Louis II permetterebbe però a Guardiola di mantenere aperto il fronte per il quale è stato appositamente chiamato alla guida della squadra dalla proprietà araba: quello europeo.



Queste le probabili formazioni del match: Monaco in campo con una difesa a quattro davanti al portiere polacco Subasic, composta da Sidibe a destra, dall'italiano Raggi e dal polacco Glik come centrali e da Mendy a sinistra. Al centro della mediana i brasiliano Fabinho coprirà le spalle assieme a Bakayoko al trio di incursori offensivi composto dal portoghese Bernardo Silva, da Mbappe e da Lemare. In avanti, confermato il bomber colombiano Radamel Falcao, che sembra ormai ritrovato dopo le tante sofferenze delle ultime stagioni.

Il Manchester City opporrà il portiere argentino Caballero alle spalle del suo connazionale Otamendi e di Stones al centro della difesa, mentre il francese Sagna sarà impegnato sull'out difensivo di destra e il brasiliano Fernandinho sull'out di sinistra. L'ivoriano Yaya Touré sarà il vertice arretrato di centrocampo, dietro gli altri due centrali, lo spagnolo David Silva ed il belga De Bruyne. Il tedesco Sané sarà l'esterno mancino e Sterling sarà schierato sulla fascia opposta, con l'argentino Aguero confermato come unica punta.



Moduli confermati da una parte e dall'altra, col portoghese Jardim che non modificherà il 4-2-3-1 che ha regalato spettacolo per tutta la stagione, ma che a livello difensivo ha tradito il Monaco proprio quando la squadra del Principato sembrava in grado di strappare il risultato positivo all'Etihad Stadium. Il 4-1-4-1 di Guardiola non sta mettendo in mostra in questa stagione il solito possesso palla quasi ossessivo che aveva sempre contraddistinto le squadre del tecnico catalano.

Potere della fisicità della Premier League, anche se comunque il ciclo è ai suoi inizi. Di certo il Manchester City sa di dover puntare a fare il meglio possibile in Europa per gli investimenti fatti. L'anno scorso la semfinale raggiunta è stata la miglior performance di sempre del club in Champions League, ma l'obiettivo della proprietà araba è quella di portare la squadra ai vertici continentali, dopo esserci riuscita in patria con due vittoria in Premier League in cinque anni.



Alla luce di quanto visto all'andata le agenzie di scommesse offrono quote molto equilibrate, con vittoria del City quotata 2.50 da Bwin, mentre William Hill moltiplica per 4.00 quanto si scommetterà sul pareggio e Betclic propone invece 2.60 la quota per la vittoria casalinga.

Diretta tv esclusiva per gli abbonati Mediaset Premium per Monaco Manchester City, mercoledì 15 marzo alle ore 20.45, trasmessa sul canale del digitale terrestra pay Premium Sport HD e in diretta streaming video per tutti coloro che si collegheranno via internet sul sito play.mediasetpremium.it dove si può attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI CHAMPIONS LEAGUE

