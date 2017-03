Monaco Manchester City/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Champions League 2017)

MONACO MANCHESTER CITY: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Monaco Manchester City si gioca mercoledì 15 marzo alle ore 20:45; partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e risultato sostanzialmente ancora in bilico. Il Manchester City ha vinto all’andata, ma lo ha fatto per 5-3 al termine di una gara spettacolare ma caratterizzata da tante sbavature difensive da una parte e dall’altra; al Monaco basta un 2-0 al Louis II, chiaramente non sarà facile ma la formazione del Principato ha già fatto vedere di poter fare male alla squadra di Pep Guardiola. Aspettiamo dunque il calcio d’inizio della partita; intanto possiamo analizzare le scelte che i due allenatori potrebbero operare, studiando nel dettaglio le probabili formazioni di Monaco Manchester City. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONACO MANCHESTER CITY

MONACO MANCHESTER CITY: PRONOSTICO E QUOTE - Per Monaco Manchester City, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Monaco (segno 1) vale 2,55, il pareggio (segno X) è quotato 3,85, mentre la vittoria del Manchester City (segno 2) vi permetterà di vincere 2,50 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MONACO - Il Monaco ritrova Jemerson ma perde Glik: un centrale per un centrale, e dunque nello schema difensivo di Leonardo Jardim cambia ben poco con Raggi che sarà l’altro giocatore davanti a Subasic, con Sidibé che giocherà come terzino destro e Mendy confermato a sinistra. Rispetto al 4-4-2 visto tre settimane fa al’Etihad dovrebbe cambiare ben poco: a oggi l’unico dubbio riguarda di fatto il ruolo di centrocampista centrale, perchè l’esperienza di Joao Moutinho potrebbe fare comodo dal primo minuto e dunque il portoghese si gioca un posto con Bakayoko e Fabinho, che peraltro sono entrambi ammoniti e dunque, rischiando la squalifica, potrebbero lasciare campo al compagno di squadra. Sulle fasce invece si va verso la conferma di Bernardo Silva e Lemar, con Dirar che però resta un’opzione concreta; lo è anche Germain per l’attacco, perchè anche lui rappresenta un giocatore con esperienza. All’andata però ha fatto benissimo la stellina Mbappé - ha anche segnato - e dunque dovrebbe essere ancora lui ad affiancare Radamel Falcao, croce e delizia all’Etihad (doppietta, ma anche un rigore sbagliato che potrebbe pesare non poco sull’economia del passaggio del turno).

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY - Reduce dal passaggio del turno in FA Cup, anche Pep Guardiola non dovrebbe cambiare la squadra che ha vinto all'andata; dovrebbe recuperare Kompany per la difesa, il belga è ovviamente una concreta opzione per il suo allenatore e potrebbe essere in campo al posto di Otamendi, anche se al momento l'assetto con l'argentino e Stones sembra andare per la maggiore. Sugli esterni buone notizie: hanno recuperato sia Kolarov che Clichy, il serbo è in vantaggio per la corsia mancina con Zabaleta che dovrebbe giocare a destra. Yaya Touré naturalmente è nettamente favorito per essere il perno che agisce davanti alla difesa, impegnato sia nella fase di interdizione che in quella di impostazione della manovra; è possibile che Guardiola confermi lo schieramento di sabato in FA Cup, con Fernandinho che dunque potrebbe partire ancora dalla panchina lasciando spazio a De Bruyne e David Silva come trequartisti al centro della linea. Sterling e Leroy Sané dovrebbero essere invece gli esterni; davanti a tutti invece Sergio Aguero, qualora Fernandinho vada in campo a rimanere fuori potrebbe essere uno tra il belga e lo spagnolo, con Yaya Touré avanzato da trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MONACO

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): 1 Claudio Bravo; 5 Zabaleta, 24 Stones, 30 Otamendi, 11 Kolarov; 42 Yaya Toure; 7 Sterling, 21 David Silva, 17 De Bruyne, 19 L. Sané; 10 Aguero

A disposizione: 13 Caballero, 4 Kompany, 22 Clichy, 25 Fernandinho, 6 Fernando, 72 Iheanacho, 9 Nolito

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: -

Indisponibili: Gundogan, Gabriel Jesus

MONACO (4-4-2): 1 Subasic; 19 Sidibé, 5 Jemerson, 24 Raggi, 23 Mendy; 10 Bernardo Silva, 8 Joao Moutinho, 2 Fabinho, 27 Lemar; 9 R. Falcao, 29 Mbappé

A disposizione: 16 De Sanctis, 38 A. Touré, 34 Diallo, 14 Bakayoko, 7 Dirar, 11 G. Carrillo, 18 Germain

Allenatore: Leonardo Jardim

Squalificati: Glik

Indisponibili: -

