NUOVO ALLENATORE BARCELLONA/ Chi è il sostituto di Luis Enrique? Juan Carlos Unzué è favoritissimo

NUOVO ALLENATORE BARCELLONA, CHI SARÀ IL SOSTITUTO DI LUIS ENRIQUE? JUAN CARLOS UNZUÉ IL FAVORITO - Il Barcellona è pronto a cambiare l'allenatore dopo che Luis Enrique ha sottolineato che non sarebbe stato alla guida del club blaugrana nella prossima stagione. Tra i nomi in testa alla lista del nuovo allenatore del Barca c'è quello di Juan Carlos Unzué che secondo il Corriere dello Sport sarà al 99% il sostituto di Luis Enrique. Dal 2014 questi è uno degli assistenti all'interno del team proprio del Barcellona, ma ha alle sue spalle una carriera molto lunga. Da calciatore è stato un ottimo portiere vestendo le maglie prestigiose diSiviglia, Oviedo, Osasuna, Tenerife e anche Barcellona. Dopo il ritiro è stato per sette anni l'allenatore dei portieri proprio del Barca per poi andare a guidare da tecnico prima il Numancia e poi il Racing Santander. Dopo un anno come assistente al Celta Vigo è tornato al Barcellona l'anno scorso.

NUOVO ALLENATORE BARCELLONA, CHI SARÀ IL SOSTITUTO DI LUIS ENRIQUE? - Luis Enrique ha già annunciato che lascerà a fine stagione il Barcellona senza sottolineare quale sarà la sua prossima meta. Sicuramente un annuncio che ha fatto scalpore e che ha portato a un rincorrersi di voci che vorrebbero sulla panchina di una dell squadre più importanti del mondo prima un tecnico e poi un altro. Si è passati dal nome di Massimiliano Allegri a quello di Carletto Ancelotti con tutti i più grandi tecnici del mondo che in un modo o nell'altro sono stati accostati alla panchina blaugrana. Sicuramente è difficile sbilanciarsi anche perchè sono tante le possibilità non ultima quella di Jorge Sampaoli che bene sta facendo al Siviglia, nonostante ieri sia arrivata a sorpresa l'eliminazione dalla Champions League. Non è facile di certo trovare un tecnico che si adatti al Barcellona perchè al di là delle conoscenze calcistiche serve un uomo che sappia interpretare la mentalità di un club che da anni gioca sempre nello stesso modo e con la stessa filosofia. Un modus operandi che non si addice proprio a tutti gli allenatori elencati.

