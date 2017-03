PATO SBAGLIA IL RIGORE APPOSTA/ Video, lo rivela l'avversario: il papero fallisce per fairplay?

PATO E IL RIGORE SBAGLIATO APPOSTA, VIDEO: QUELLA VOLTA IN AZERBAIGIAN - Non capita spesso, ma non è nemmeno la prima volta. Il gesto di Alexandre Pato, che pare aver sbagliato un calcio di rigore di proposito per fairplay, sta facendo il giro di tutto il web. Fatto sta che andando a ripescare alcuni precedenti recenti torna in mente quanto accaduto in Azerbaigian poco più di un anno fa. Il protragonista in questione fu Elvin Mammadov che in Inter Turku-Qarabag decis di calciare fuori il rigore prendendosi gli applausi di tutta la squadra e soprattutto del portiere avversario che aveva giocato in precedenza in sieme a lui. Un gesto molto sportivo che arrivava in un momento delicato della partita, clicca qui per il video. Sono tanti se poi andiamo a vedere nel passato i gesti del genere dalla famosa rimessa laterale con deviazione confessata da Gianluca Pessotto nella gara di Perugia che costò nel 2000 uno Scudetto alla Juventus, al gol non segnato con l'avversario a terra da Paolo Di Canio in Premier League.

PATO E IL RIGORE SBAGLIATO APPOSTA, VIDEO: GESTO DI FAIRPLAY PER IL BRASILIANO? - L'esordio di Alexandre Pato nel Tianjin Quanjian non è stato esaltante. Tanto che nella seconda gara è arrivato un errore dal dischetto abbastanza clamoroso col brasiliano ex Milan che ha calciato alle stelle. Dopo il gesto in questione un avversario dello Sun Shilin gli è andato incontro, alzando il pollice e abbracciandolo. In un primo momento qualcuno ha pensato fosse un gesto per sbeffeggiare Pato, poi però si è capito dalle sue parole che le intenzioni erano altre. Il calciatore in questione infatti ha sottolineato: "Io penso che abbia sbagliato il calcio di rigore di proposito. Non era d'accordo con l'arbitro e la sua decisione. Il suo è stato un gesto di fairplay davvero incredibile". Chissà cosa avrà pensato Fabio Cannavaro di fronte a una situazione del genere e se avrà avuto un confronto con Alexandre Pato e con la sua decisione che di certo non tutti avranno approvato. Il calciatore ex Villarreal e Chelsea però non ha parlato dopo la partita, non svelando la sua decisione e se proprio il suo gesto fosse stato fatto per rispetto nei confronti degli avversari. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL RIGORE DI PATO

