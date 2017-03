Probabili formazioni/ Roma Lione: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Europa League 2017)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LIONE: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Roma Lione va in scena giovedì 16 marzo alle ore 21:30; rappresenta la sfida di ritorno degli ottavi di Europa League 2016-2017, e per i giallorossi si tratta di una partita difficile perchè bisogna recuperare la sconfitta del Parc Olympique Lyonnais. Crollata nel secondo tempo, la Roma ha perso 4-2 una settimana fa; ora dunque per passare il turno e continuare a sperare nel titolo europeo bisogna vincere con due gol di scarto, dunque 2-0 o 3-1. La vittoria di Palermo ha spezzato la striscia negativa, dunque il morale è alto e l’impresa è alla portata. In attesa del calcio d’inizio allo stadio Olimpico, possiamo andare ad analizzare dubbi e certezze che ancora aleggiano nella mente dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni di Roma Lione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Al Barbera Luciano Spalletti ha fatto turnover e dunque ora può rimettere in campo la formazione titolare: rispetto alla partita di domenica sera cambiano ben sei giocatori. Innanzituttto Alisson prende il posto di Szczesny nella solita staffetta tra portieri; Manolas, che era squalificato in campionato, si riprende la maglia in difesa sostituendo Juan Jesus e andando a comporre la linea difensiva insieme a Fazio e Rudiger. Nel reparto mediano cambia quasi tutto: confermato solo Bruno Peres, che visto l’infortunio di Florenzi è costretto agli straordinari. Per il resto si rivede la coppia centrale De Rossi-Strootman (Grenier, positivo a Palermo, non è inserito nella lista UEFA) mentre a sinistra Emerson Palmieri torna a fare il titolare in luogo di Mario Rui. Per quanto riguarda l’attacco, confermato Nainggolan; fuori El Shaarawy che aveva agito da prima punta domenica, dentro Edin Dzeko che anche entrando dalla panchina è stato in grado di trovare il gol numero 30 in campionato. Al fianco di Nainggolan agirà invece Salah; da valutare le condizioni di Totti, soluzione dalla panchina tanto quanto Diego Perotti, lui pure non al meglio ma che dovrebbe comunque figurare tra i convocati.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE - L’unico dubbio del Lione è rappresentato da Rafael da Silva, che ha saltato la partita di campionato; qualora il brasiliano non dovesse farcela sarà sostituito dal veterano Jallet, terzino destro naturale. Invariata per il resto la difesa davanti ad Anthony Lopes: Mammana e Diakhaby saranno i centrali, con Morel che agirà sulla corsia sinistra. La buona prestazione del Lione all’andata, soprattutto nel secondo tempo, lascia intendere che Bruno Génésio possa affidarsi alla stessa formazione; Fekir però potrebbe essere in campo dal primo minuto questa volta, se questa fosse la decisione ad andare in panchina sarebbe Rachid Ghezzal che resterebbe un’interessante arma tattica per il secondo tempo. Lacazette ovviamente sarà l’attaccante centrale con Valbuena schierato da esterno sinistro, con capacità di accentrarsi ma anche di ripiegare in difesa per dare una mano; a centrocampo sono in discesa le quotazioni dello spagnolo Darder, che come una settimana fa dovrebbe lasciare spazio a Tousart. Da regista davanti alla difesa agirà Gonalons, l’altra mezzala sarà invece Tolisso che ha anche lasciato il suo segno nel tabellino dei marcatori nella partita di andata.

ROMA-LIONE: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Roma Lione, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LIONE

ROMA (3-4-2-1): 19 Alisson; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas; 13 Bruno Peres, 16 De Rossi, 6 Strootman, 33 Emerson P.; 11 Salah, 4 Nainggolan; 9 Dzeko

A disposizione: 1 Szczesny, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 5 L. Paredes, 92 El Shaarawy, 8 Perotti, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

LIONE (4-3-3): 1 Anthony Lopes; 20 Rafael da Silva, 5 Diakhaby, 4 Mammana, 15 Morel; 8 Tolisso, 21 Gonalons, 29 Tousart; 18 Fekir, 10 Lacazette, 28 Valbuena

A disposizione: 30 Gorgelin, 13 Jallet, 2 Yanga-Mbiwa, 12 Ferri, 14 Darder, 11 R. Ghezzal, 27 Cornet

Allenatore: Bruno Génésio

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.