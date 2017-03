Pronostici Champions League/ Le scommesse su Atletico Madrid Bayer Leverkusen e Monaco Manchester City

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEGLI OTTAVI (OGGI 15 MARZO 2017) - Altra giornata dedicata agli ottavi di ritorno in Champions League: con le due gare in programma mercoledì 15 marzo si chiude definitivamente il primo turno dopo i gironi, e dunque stiamo per conoscere le otto regine che entreranno nell'urna di Nyon per il sorteggio dei quarti di finale. Come sempre andiamo a studiare i pronostici legati a queste partite; abbiamo provato a indovinare quale risultato possa uscire dai campi sui quali si gioca, e ovviamente quali saranno le due squadre che passeranno il turno proseguendo la loro avventura in Champions League.

PRONOSTICO ATLETICO MADRID BAYER LEVERKUSEN (ore 20:45) - L'Atletico Madrid attende in casa il Bayer Leverkusen al Vicente Calderon. Nella gara di andata gli spagnoli si imposero alla BayArena con il punteggio di 4-2, spianandosi la strada in vista del ritorno per il passaggio del turno. I Colchoneros, che fra le mura amiche sono tra le squadre più forti d'Europa, sono comunque chiamati ad una prova di attenzione e carattere per non vanificare quanto di buono fatto nella gara di andata e non mettere in dubbio un passaggio del turno che appare quasi scontato. Le aspirine, che all'andata hanno peccato di concretezza e di convinzione nonostante alcune buone cose fatte vedere in attacco, dovranno cambiare del tutto atteggiamento al Calderon per fare quantomeno bella figura ed eventualmente riaprire i giochi. Servirà un gol subito e soprattutto tanta attenzione insieme ad una buona dose di fortuna, ma l'impresa è ardua. Pronostico 1

PRONOSTICO MONACO MANCHESTER CITY (ore 20:45) - Chiude il quadro delle gare di questa settimana la sfida fra Monaco e Manchester City al Louis II All'andata, in una gara spettacolare e rocambolesca, il City di Guardiola riuscì a vincere 5-3 ribaltando le sorti di una gara che sembrava ormai in mano ai transalpini. Grazie ad un Aguero in forma spettacolare e sempre decisivo nelle gare importanti, gli inglesi sono riusciti a fare un importante passo in avanti per la qualificazione ai quarti, ma la sfida di ritorno al Louis II sarà sicuramente complicata. La formazione del portoghese Jardim, infatti, che non ha sicuramente digerito la sconfitta della gara di andata, ha già ampiamente dimostrato di essere una squadra ostica e non priva di valori tecnici importanti. La voglia di riscatto dinanzi al proprio pubblico sarà fortissima, così come quella di entrare nella top 8 dei club europei con il passaggio alla fase successiva. Nel quadro delle gare settimanali questa si presenta come la sfida più equilibrata ed imprevedibile, ma almeno nella gara secca il Monaco sembra avere qualche chance in più. Pronostico 1

