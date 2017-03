Risultati Champions League/ Diretta gol live score, partite e marcatori: oggi City e Atletico, turno facile?

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PARTITE E MARCATORI (OGGI 15 MARZO 2017) - Mercoledì 15 marzo si chiude il programma degli ottavi di finale di Champions League 2016-2017: con i risultati di Atletico Madrid-Bayer Leverkusen e Monaco-Manchester City (entrambe alle ore 20:45) avremo finalmente il quadro completo delle otto squadre ai quarti, che entreranno nell’urna di Nyon per proseguire il loro cammino.

Due partite affascinanti; al Vicente Calderon Diego Simeone affronta il Bayer Leverkusen con tanti assenti, ma è anche forte del 4-2 che ha centrato alla BayArena tre settimane fa. Un risultato che gli permette adesso di amministrare, forte del fatto di poter perdere anche con due gol di scarto a patto che ne subisca non più di tre; siccome l’Atletico Madrid è particolarmente a suo agio quando deve contenere e stringere le maglie della difesa, si preannuncia una serata difficile per un Bayer che ha da poco cambiato allenatore e che in questo momento guarda decisamente di più alla possibilità di entrare nelle coppe del prossimo anno, dovendo recuperare terreno in campionato in quella che è la stagione più difficile del millennio in corso.

Per quanto riguarda invece la sfida del Louis II, la domanda riguarda l’eventualità che possiamo assistere a un altro spettacolo come quello che era andato in scena in casa del City: la squadra di Pep Guardiola difende due gol di vantaggio e in questo senso deve ringraziare Radamel Falcao - per l’errore dal dischetto - e Leroy Sané che proprio nel finale ha segnato un gol che dà ulteriore margine.

Il Monaco non è lontanissimo dalla possibilità di centrare i quarti per la seconda volta in tre anni; per farlo deve vincere 2-0 ed è un risultato sicuramente nelle sue corde, ma il City parte favorito per la maggiore qualità della sua rosa. Attenzione tuttavia: Guardiola non ha mai avuto nel DNA la gestione delle partite, anche il tiki taka ipnotico e infinito ha sempre concesso spazi agli avversari. Non ci resta dunque che metterci comodi e stare a vedere come andranno a finire queste due interessanti partite, che cominciano tra poco e che, questa è la speranza, ci regaleranno tante emozioni.

CHAMPIONS LEAGUE 2016-2017, RITORNO OTTAVI

Mercoledì 15 marzo

Ore 20:45 Atletico Madrid-Bayer Leverkusen (andata 4-2)

Ore 20:45 Monaco-Manchester City (andata 3-5)

© Riproduzione Riservata.