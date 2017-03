Risultati Torneo Viareggio Cup 2017/ Classifica aggiornata e diretta gol live score: oggi tocca a Juve e Inter

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 15 MARZO) - Mercoledì 15 marzo si disputa la terza giornata al Torneo Viareggio Cup 2017: tornano in campo le squadre che avevano giocato lunedì aprendo la Coppa Carnevale, dunque significa che siamo alla seconda giornata dei gironi da 1 a 5, con la possibilità per alcune squadre di chiudere i conti con un turno di anticipo e qualificarsi alla prossima fase (ottavi di finale).

Andiamo subito a studiare le partite in programma: questa volta si parte alle ore 14 con Bologna-Sassuolo, avremo alle ore 15 Juventus-Toronto, Dukla Praga-Maceratese, Atalanta-Abuja, Osasco-Ancona, Empoli-Athletic Union, Zenit-Ascoli, Inter-LIAC New York e Pas Giannina-Spal. La chiusura è destinata al posticipo delle 20, ovvero Psv Eindhoven-Pisa.

La prima giornata è stata caratterizzata dai pochi pareggi: appena due, per di più uno è stato tramutato in un 3-0 a tavolino a favore dell’Empoli, il cui ricorso è stato accettato. Questo significa che già tante squadre hanno la possibilità di qualificarsi subito: i campioni in carica della Juventus hanno sofferto molto contro il Dukla Praga vincendo soltanto nel finale, oggi sfidano il Toronto che è stato capace di rimettere in piedi la partita contro la Maceratese rimanendo in corsa per gli ottavi.

Tra le big che hanno fatto bene va segnalata anche l’Inter, che ha rifilato tre gol al Pas Giannina; oggi per i nerazzurri possibilità di una goleada ancora più ampia, perchè l’avversaria è quel LIAC New York che due giorni fa ha incassato sette reti dalla Spal. I ferraresi non devono sbagliare la loro partita contro i greci del Pas, per poi andare a scontrarsi per il primo posto con l’Inter; ha fatto bene anche l’Atalanta, che oggi se la vede contro l’Abuja: attenzione alla formazione nigeriana che ha saputo segnare quattro gol all’Ancona dimostrandosi squadra insidiosa.

Cercherà la seconda vittoria nel torneo anche l’Ascoli, che dopo il 2-0 all’Athletic Union se la vede con uno Zenit San Pietroburgo che, sconfitto a tavolino (come detto aveva pareggiato sul campo, 1-1 contro l'Empoli), ha il morale sotto i tacchi e ha bisogno di una risalita immediata per non rimanere già tagliato fuori dal torneo.

GIRONE 1

Ore 15:00 Juventus-Toronto

Ore 15:00 Dukla Praga-Maceratese

CLASSIFICA: Juventus 3, Maceratese 1, Toronto 1, Dukla Praga 0

GIRONE 2

Ore 15:00 Atalanta-Abuja

Ore 15:00 Osasco-Ancona

CLASSIFICA: Abuja 3, Atalanta 3, Osasco 0, Ancona 0

GIRONE 3

Ore 15:00 Empoli-Athletic Union

Ore 20:00 Zenit-Ascoli

CLASSIFICA: Empoli 3, Ascoli 3, Athletic Union 0, Zenit 0

GIRONE 4

Ore 15:00 Inter-LIAC New York

Ore 15:00 Pas Giannina-Spal

CLASSIFICA: Spal 3, Inter 3, Pas Giannina 0, LIAC New York 0

GIRONE 5

Ore 14:00 Bologna-Sassuolo

Ore 15:00 Psv Eindhoven-Pisa

CLASSIFICA: Bologna 3, Sassuolo 3, Pisa 0, Psv Eindhoven 0

