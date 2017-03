Roma si qualifica se.../ I risultati utili contro il Lione per i quarti (Europa League 2017, oggi)

ROMA SI QUALIFICA SE… I RISULTATI UTILI PER I QUARTI (EUROPA LEAGUE, OGGI 16 MARZO 2017) - La Roma va a caccia della qualificazione ai quarti di Europa League: giovedì 16 marzo la squadra giallorossa ospita il Lione e deve ripartire dal 2-4 che ha subito in Francia. Una partita strana, con un primo tempo nel quale la Roma ha dominato per poi affondare nella ripresa; ora dobbiamo capire quali risultati sono utili a Spalletti e ai suoi giocatori per superare lo scoglio Olympique e volare ai quarti di finale, continuando la corsa verso il titolo. Diciamo subito questo: avendo la Roma perso, dovrà necessariamente vincere la partita di questa sera perchè qualunque altro risultato (pareggio o sconfitta) vorrebbe dire comunque eliminazione. Riguardo la vittoria, il fatto che i giallorossi abbiano perso con due gol di scarto indica che un’affermazione con una sola rete di differenza non basterebbe; ne servono almeno due, e qui entra in gioco la regola del gol in trasferta secondo cui, a parità di gol segnati e subiti, le reti messe a segno fuori casa contano doppio rispetto a quelle realizzate tra le mura amiche. Cosa significa? Semplice: la Roma all’andata è riuscita a segnare due gol sul campo del Lione, dunque per passare il turno di Europa League deve vincere con due reti di scarto subendone meno di due. Tradotto: un 2-0 o un 3-1 andrebbero più che bene ai giallorossi, diversamente il 5-3 che qualificherebbe il Lione, visto che i transalpini avrebbero in questo caso segnato un gol in più in trasferta. Va da sè che, per quanto abbiamo detto prima, un 4-2 a favore dei giallorossi rappresenterebbe la parità totale tra andata e ritorno: in questo caso, e soltanto in questo, la partita dell’Olimpico andrebbe ai tempi supplementari e, qualora la situazione dovesse rimanere su questo esatto risultato, ci sarebbe bisogno dei calci di rigore per stabilire quale delle due squadre passerebbe il turno volando ai quarti di finale.

