SALTA LA CHAMPIONS/ Kai Havertz ha un esame a scuola, salta Atletico Madrid-Bayer Leverkusen: giustificato

SALTA LA CHAMPIONS PER LA SCUOLA, ATLETICO MADRID-BAYER LEVERKUSEN: LA STORIA DI KAI HAVERTZ. I CALCIATORI LAUREATI - La storia di Kai Havertz sicuramente apre diversi discorsi interessanti. Il portiere ha deciso di saltare la sfida Atletico Madrid-Bayer Leverkusen perchè deve sostenere un esame davvero molto importante. Questo ci da spunto per andare a vedere alcuni calciatori noti che sono riusciti ad arrivare al prestigioso traguardo della laurea. Tra questi c'è il portiere Brkic che è laureato in Storia. Sicuramente è interessante anche la storia di Yuto Nagatomo che ha studiato e si è laureato all'Accademia Meiji che è una delle università più famose di tutto l'oriente. Nota è la laurea in Economia e Commercio del difensore della Juventus Giorgio Chiellini o quella in Giurisprudenza di Guglielmo Stendardo. E' laureato anche Adrian Mutu in Giurisprudenza in Romania oppure il difensore francese Jean Alain Boumsong. Sono tanti anche i laureati tra gli allenatori da Massimo Oddo a Fabio Pecchia.

