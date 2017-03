Ajax Copenaghen/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA AJAX COPENAGHEN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Ajax Copenaghen, che verrà diretta dall'arbitro slovacco Ivan Kruzliak, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 16 marzo ed è valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. All'andata i danesi si sono imposti per 2 a 1 con una grande prestazione e proprio Dolberg ha tenuto a galla i suoi con un gran goal di testa che tiene aperto il discorso qualificazione. L'Ajax in campionato è reduce dal netto 3 a 0 al Twente (dove Dolberg ha contribuito con due goal) e continua la caccia al Feyenoord, primo con cinque punti di margine sui Lancieri.

Per quanto riguarda il cammino europeo, la compagine olandese ha iniziato come peggio non poteva questa annata, finendo fuori nei play-off di accesso alla Champions League per mano dei russi del Rostov, capaci di annichilire gli olandesi con un 4 a 1 in Russia di cui ancora si parla dalle parti di Amsterdam. Retrocessi in Europa League, i Lancieri hanno dominato il girone comprendente Celta Vigo, Panatinaikos e Standard Liegi, confermando di voler provare a dimenticare la brutta figura fatta a inizio stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Nei sedicesimi di finale è stato eliminato il Legia Varsavia, avversario sicurmaente non probante per le aspirazioni olandesi: il match contro il Copenhagen è senza dubbio più interessante da questo punto di vista. E a proposito dei danesi, la loro stagione è ottima, se si considera che sono saldamente primi in campionato e hanno già conquistato i play-off scudetto e hanno partecipato alla fase a gironi di Champions League, dove si sono garantiti il ripescaggio in Europa League finendo terzi dietro Leicester e Porto.

Nei sedicesimi di finale i danesi hanno sconfitto 2 a 1 il Ludogorets a domicilio, impattando poi per 0 a 0 in casa e confermandosi quindi come una compagine decisamente solida per questa competizione e decisamente ostica da affrontare. L'Ajax proverà sicuramente a far valere il fattore campo, ma il Copenhagen visto all'andata sembra perfettamente in grado di passare il turno.

Per quel che concerne le formazioni che scenderanno in campo risulta quasi superfluo dire che Bosx giocherà questa partita con il classico 4-3-3, modulo che è ormai un qualcosa nel DNA dell'Ajax, anche se i risultati non sono più quelli dei tempi andati, almeno in campo internazionale. Rispetto al match di andata potrebbe esserci qualche cambio in difesa, con De Ligt che nel match giocato in Danimarca ha sulla coscienza il goal di Cornelius e non ha mai dato la sensazione di riuscire ad arginare le folate offensive della compagine guidata da Solbakken. Per quanto riguarda il resto della formazione non dovrebbero esserci novità, con Klaassen e Schone a dare peso e sostanza al centrocampo e Dolberg a guidare l'attacco dei lancieri.

Dall'altra parte Solbakken non dovrebbe rinunciare a quello che per lui è un vero e proprio credo tattico ovvero un elastico 4-4-2 molto attento in fase difensiva, ma capace di distendersi con pochi tocchi in avanti, contando su Ankersen e Augustinsson, due terzini che si possono trasformare quasi in una sorta di ali aggiunte per la loro grande capacità di farsi tutta la fascia e partecipare all'azione di attacco. Proprio per quanto riguarda il reparto avanzato, saranno come sempre Cornelius e Santander a guidare i danesi.

Nel confronto tra i due attaccanti Cornelius (classe 1993) e Dolberg (classe 1997) sta uno dei grandi motivi di interesse di questo match, che senza dubbio verrà seguito con occhio decisamente vigile anche dal Commissario Tecnico della Nazionale danese, che si ritrova in rosa due giocatori molto forti nello stesso ruolo di punta centrale.

Andando a vedere le quote messe in campo dai bookmakers per questo match scopriamo come l'Ajax, nonostante la sconfitta dell'andata, parta comunque con i favori del pronostico. Basti pensare alla Snai, secondo la quale i Lancieri di Amsterdam sono i grandi favoriti del match: un loro successo è infatti quotato a 1,75 volte la cifra giocata, mentre un colpo esterno di Cornelius e compagni è quotato 5,00. Un eventuale pareggio, risultato dolcissimo per i danesi, viene invece quotato a 3,60.

Ajax Copenaghen non sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; gli abbonati alla pay tv del satellite potranno però seguire il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. La trasmissione è disponibile anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

