Anderlecht Apoel/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA ANDERLECHT APOEL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Anderlecht Apoel sarà diretta dall'arbitro bielorusso Aleksei Kulbakov; si gioca alle ore 21:05 di giovedì 16 marzo e rappresenta il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. La squadra belga parte con i favori del pronostico vista la vittoria di misura ottenuta a Nicosia, uno 0 a 1 firmato Stanciu che mette i ciprioti nella scomodissima situazione di dover vincere segnando almeno due reti per passare il turno.

La qualificazione tuttavia non è ancora decisa, perchè l'Apoel ha dimostrato anche nel match di andata di avere una tenacia fuori dal comune e ne sa qualcosa il Bilbao, incredibilmente fatto fuori nei sedicesimi di finale dai ciprioti, che avevano iniziato la propria stagione europea dai preliminari di Champions League, dove sono usciti ai play-off, ultimo ostacolo prima della fase a gironi, per mano dei danesi del Copenhagen. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Retrocessi in Europa League hanno conquistato il pass per la fase ad eliminazione diretta senza patemi e ora si giocheranno tutto in questi ultimi 90 minuti contro una squadra, quella belga, che vuole essere la sorpresa di questa edizione e che veleggia sulle ali dell'entusiasmo per la vittoria in campionato, che complice il pari del Brugge lo ha lanciato in vetta da solo.

Per quanto riguarda il cammino europeo della squadra allenata dall'ex Norimberga Weiler, va detto che la stagione non è certo iniziata nel migliore dei modi, con l'eliminazione choc nei preliminari di Champions League per mano dei russi del Rostov, la quale aveva anche fatto pensare alla possibilità di una fine anticipata dell'avventura del tecnico sulla panchina belga. La dirigenza ha però deciso di andare avanti con lui e i risultati nel corso della stagione han dato ragione a tale scelta, con l'Andelecht capace di qualificarsi come seconda nel Gruppo C dietro il Saint Etienne, con il Magonza eliminato a sorpresa dopo essere partito con i favori del pronostico.

La grande impresa è arrivata nei sedicesimi di finale, dove dinanzi alla corazzata Zenit San Pietroburgo l'Anderlecht h fatto capire perchè è la mina vagante di questo torneo: dopo il 2 a 0 casalingo la squadra belga è riuscita infatti nell'impresa di eliminare una delle grandi favorite di questa edizione e la gioia è stata ancora più grande grazie al goal al 90° di Thelin, che ha reso vane le tre reti messe a segno dai russi.

Ora l'Anderlecht non si vuole fermare e vuole eliminare anche l'Apoel Nicosia, per provare ad arrivare dove una squadra belga non arriva dal 1980, ovvero la finale di una competizione europea. Per quanto riguarda le formazioni va detto che Weiler potrà contare su Tielemans, diciannovenne centrocampista/trequartista di nemmeno vent'anni che sta facendo impazzire mezza Europa e che era assente nel match d'andata.

Per il resto la formazione belga dovrebbe essere la stessa vista in campo a Nicosia, con Acheampong chiamato a riscattare una prestazione decisamente insufficiente in quel di Nicosia, dove ha fallito due goal facili facili che avrebbero chiuso ogni discorso qualificazione. Ancora fiducia a Ruben, che a Cipro è stato decisivo con alcune parate che hanno pesato quasi quanto il goal di Stanciu.

Per quanto riguarda la formazione dell'Apoel, sono invece probabili dei cambi sia per quanto riguarda il modulo, sia per quanto riguarda la difesa. Rispetto al match di andata Christiansen sembra infatti intenzionato a cambiare la coppia di centrali, che contro le avvolgenti manovre della squadra belga è andata sempre in difficoltà e a cambiare modulo, passando dal 4-4-2 al 4-3-1-2: l'idea è quella di una gara d'attacco e non potrebbe essere altrimenti considerando il risultato da cui si parte.

Le quote dei bookmakers sono ovviamente influenzate, e non potrebbe essere altrimenti, dal risultato del match di andata: guardando ad esempio la Snai la vittoria dell'Anderlecht viene infatti quotata a 1,55 volte la posta giocata, mentre una vittoria dell'Apoel Nicosia, sia che porti ai supplementari sia che significhi qualificazione, viene considerata decisamente improbabile dai bookmakers della Snai un decisamente invitante 6,50 volte la cifra giocata. Anche il pareggio risulta risultato di difficile concretizzazione per chi fa le quote in casa Snai, visto che un pareggio, che comunque finirebbe per qualificare la compagine belga ai quarti di Europa League viene pagato a 4.00.

Anderlecht Apoel non sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; gli abbonati alla pay tv del satellite potranno però seguire il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. La trasmissione è disponibile anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

© Riproduzione Riservata.