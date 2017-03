Besiktas Olympiacos/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA BESIKTAS OLYMPIACOS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Besiktas Olympiacos viene diretta dall'arbitro inglese Michael Oliver e, in programma giovedì 16 marzo alle ore 19, vale per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Si tratta di una partita di ritorno che potrà dire molto sulle reali ambizioni di entrambe le squadre: la vincente potrebbe anche sperare di arrivare fino in fondo. All'andata ad Atene terminò 1-1, un risultato eccellente per i turchi che hanno avuto modo di approfittare di un grossissimo svarione del portiere italiano della formazione greca, Leali.

Dunque appare favorita leggermente la squadra di casa anche se si tratterà di una gara aperta fin dai primi minuti. Non sono da escludere colpi di scena anche perché sia il Besiktas che l'Olympiacos puntano alla finale dell'Europa League che, mai come quest'anno, è raggiungibile. Battere una diretta concorrente potrebbe rivelarsi determinante per proseguire il proprio cammino all'interno della competizione europea. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Per quanto concerne le probabili formazioni, mister Gunes non vorrà stravolgere per nulla al mondo il suo Besiktas. La squadra turca vuole arrivare fino in fondo e perciò vorrà puntare sui migliori uomini. Il modulo contro i greci sarà il 4-2-3-1 che vedrà in porta Fabricio con Gonul, Marcelo, Tosic ed Adriano in difesa. In mezzo al campo giocheranno Arslan e Hutchinson con Quaresma, Talisca e Babel ad agire sulla trequarti offensiva. La punta centrale sarà sicuramente Aboubakar, in gol già all'andata.

Nessuno stravolgimento invece in casa Olympiacos nonostante l'esonero di Bento. Il modulo sarà il 4-2-3-1 proprio come il Besiktas. In porta giocherà Leali con Figueiras, Botia, Retsos e Cissokho a comporre la linea di difesa. A centrocampo agiranno Romao e Cambiasso mentre Elyounoussi, Fortounis e Manthatis agiranno sulla trequarti. Ansarifard invece sarà il centravanti chiamato a scardinare la difesa del Besiktas di mister Gunes.

Molto bene il Besiktas in casa dell'Olympiacos nella gara d'andata. La squadra ateniese ha giocato con grande intensità nell'arco dei novanta minuti riuscendo ad ottenere così un ottimo risultato. Bene in mezzo al campo la coppia Hutchinson -Arslan che ha fatto molto scompiglio contro i rivali dell'Olympiacos. In attacco Aboubakar è sicuramente l'elemento di maggiore pericolosità che può essere un costante pericolo per la difesa della squadra greca. Anche Quaresma si rivela sempre fondamentale in progressione per il Besiktas soprattutto in contropiede.

In casa Olympiacos si punta molto sul centrocampo con Esteban Cambiasso che ha anche siglato il gol dell'iniziale vantaggio in casa. Molto bene la difesa con Botia e Retsos che sono i pilastri capaci di far ripartire con qualità il gioco dei greci. In attacco invece è Ansarifard il punto di riferimento per provare a far male alla squadra turca e soprattutto a centrare una qualificazione che avrebbe del miracoloso visto che si gioca in casa del Besiktas.

Per gli scommettitori ci sarà anche la possibilità di puntare su svariati esiti per la gara che andrà in scena ad Istanbul. A partire dall'1 del Besiktas che da Bwin viene quotato a 1.62 mentre il pareggio a 3.70. Più complessa secondo il bookmaker la vittoria dell'Olympiacos in trasferta: il 2 viene quotato a 5.50 da Bwin. La partita tra Besiktas e Olympiacos potrà essere seguita in diretta sui canali Sky Calcio che garantiscono la visione di tutte le partite dell'Europa League di questa stagione.

In casa Besiktas c'è ottimismo in vista del ritorno per la gara contro l'Olympiakos. Il tecnico Gunes ha chiesto attenzione anche ai minimi dettagli alla sua squadra. Non si può sbagliare anche perché questa sfida può letteralmente valere una intera stagione. Si deve vincere anche in casa Olympiacos. Mister Vouzas vuole regalare una gioia ai suoi tifosi che hanno vissuto con grande scetticismo l'esonero di Paulo Bento. Sarà una sfida ostica a detta del mister greco che però non vuole commettere errori in una gara fondamentale per il prosieguo della stagione. Si può fare bene nonostante si tratti di un campo difficile.

Besiktas Olympiacos sarà trasmessa in diretta tv e sarà un'esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport 3 e Sky Calcio 2, con possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. Inoltre su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio ci sarà Diretta Gol Europa League, che trasmette gol e highlights di tutte le partite in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

