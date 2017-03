Diretta/ Roma Lione: info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca (Europa League)

DIRETTA ROMA LIONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Roma Lione sarà diretta dall'arbitro ungherese Viktor Kassai; alle ore 21:05 di giovedì 16 marzo le due squadre si affrontano per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2016-2017. Quasi andato per la sua strada il campionato italiano, la Roma prova a restare in corsa sugli altri due fronti ancora aperti, la Coppa Italia e l’Europa League.

In quest’ultima manifestazione l’occasione di riscatto arriva ad appena una settimana di distanza dalla sconfitta dell’andata, quando nella partita disputata al Parc Olympique Lionnayse la formazione di casa si è imposta per 4-2 al termine di una gara caratterizzata da due tempi completamente diversi. La gara è in programma all’Olimpico di Roma alle 21.05 del 16 marzo e la Roma la affronta dopo essersi rimessa in cammino in campionato con il successo esterno ero 3-0 al Barbera contro il Palermo nel posticipo di domenica sera. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI ROMA LIONE LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Anche il Lione ha fatto bene nel turno di Ligue 1, vincendo in casa contro il Tolosa per 4-0 con reti che sono state segnate da Jallet nel primo tempo, e da Cornet e doppietta di Depaj nella ripresa, con la formazione di Genesio che ha fatto vedere di essere molto forte in attacco pur con diversi cambi per avere giocatori con energie fresche nella partita di ritorno di Europa League. Una mossa, quella del turnover che è stata effettuata anche da Spalletti a Palermo.



Ritornando alla partita di andata, che il Lione si è aggiudicato per 4 – 2, c’è da evidenziare la differente resa della formazione giallorossa nelle due metà della partita con un primo tempo oltre la sufficienza, ed una ripresa abbastanza mediocre, segno anche della stanchezza, dovuta sia alla serie di partite ravvicinate che alla scarsa ampiezza della rosa a disposizione di mister Spalletti.

Nell’ambiente romanista inoltre, continuano a rincorrersi le voci di una improbabile conferma sulla panchina per il tecnico di Certaldo nel prossimo anno, e lo stesso Spalletti ha dichiarato di essere pronto a restare solo se vincerà almeno un titolo tra quelli a disposizione, e quindi il passaggio del turno in Europa League è un evento che la Roma deve perseguire con tutte le sue forze. Anche le polemiche della dirigenza nel dopopartita di Lione sembrano aver infastidito l’ambiente, che in questo momento ha invece bisogno di lavorare in tranquillità.



Nella gara di andata la Roma aveva saputo reagire molto bene al vantaggio conquistato dai francesi con una rete di Diakhaby, andando prima al pareggio con una rete di Salah e poi passando in vantaggio con Fazio prima del termine della prima frazione, facendo presagire un secondo tempo con lo sfruttamento degli spazi per aprire il contropiede, visto il probabile attacco a testa bassa dei francesi. Il Lione però, trovando la rete del pareggio appena 2 minuti dopo il rientro in campo, con Tolissò, ha complicato la vita ai giallorossi, che hanno mostrato di accusare il colpo, mentre nel Lione l’ingresso di Fekir, in sostituzione di Mammana, oltre che al cambio di modulo, ha portato ad avere maggiore vitalità, che si è poi tradotta nelle reti dello stesso Fekir e di Lacazette in pieno recupero, che ha punito oltremodo i giallorossi, che in casa devono chiudere sul 2-0 od al massimo sul 3-1 se vogliono evitare i supplementari.

Un risultato possibile per i ragazzi di Spalletti, che devono comunque cercare di stringere maggiormente le maglie difensive, specialmente con la coppia di difensori centrali. Oltre a questo deve tornare a pungere Dzeko, che nelle 8 partite disputate in precedenza in Europa League aveva segnato 8 reti, ma a Lione è rimasto a secco, non risultando mai pericoloso, e soprattutto non entrando nel vivo del gioco.



Nella Roma che affronta il Lione rientra Rudiger, con il difensore tedesco che si riprende la sua posizione sulla fascia destra. Nessuna altra variazione, con un solo dubbio per Spalletti, quello tra Salah e Perotti. Anche il tecnico dei francesi sembra intenzionato a riproporre lo stesso 11 visto all’andata, facendo rientrare tra i titolari Lacazette che è stato risparmiato contro il Tolosa.



Gli esperti della Snai vedono altamente possibile la vittoria della Roma in questo match di ritorno di Europa League, ed hanno fissato la quota vincente dei giallorossi a 1,67, mentre un successo del Lione, che sicuramente adotterà una tattica maggiormente difensiva, è dato a 5. Quota 4 invece per il pareggio. Gli esperti si aspettavo anche una partita ricca di segnature con la quota per l’under che è stata fissata a 2,80, mentre quella sull’over scende a 1,38.

Roma-Lione sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare: appuntamento dunque su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, riservato a tutti gli abbonati che potranno seguire la partita dell'Olimpico anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Non va poi dimenticato che su Sky Super Calcio va in onda Diretta Gol Europa League, che trasmette i gol e gli highlights di tutte le partite in tempo reale.

