Diretta/ Super-G femminile Aspen streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G FEMMINILE ASPEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI GIOVEDI' 16 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino prosegue anche in campo femminile le Finali che si svolgono ad Aspen, negli Stati Uniti: l'appuntamento odierno è con il super-G. L'attesa è grande perché equilibratissima è la lotta per la Coppa di specialità tra Ilka Stuhec e Tina Weirather, che sono separate da soli 15 punti. Il duello dunque è vivissimo, ma anche in chiave italiana sarà una gara da non perdere: non possiamo vincere la Coppetta, ma Elena Curtoni, Sofia Goggia e Federica Brignone (citate in ordine di classifica) saranno sicuramente fra le migliori protagoniste di questa gara e potrebbero regalarci una grande gioia. Dunque sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, anche senza una Coppetta in palio: andiamo allora subito a vedere come si può seguire il super-G di Aspen. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL SUPER-G FEMMINILE DI ASPEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 16.30)

La partenza della primo atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 16.30 (le 9.30 locali, dal momento che il Colorado è sette ore dietro rispetto all'Italia), dunque oggi saranno proprio le donne a gareggiare per prime. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Aspen (www.fis-ski.com).

Ricordiamo che alle gare delle Finali partecipano solamente i primi 25 della classifica di specialità più il campione del Mondo juniores. Inoltre ha facoltà di prendere il via anche chi abbia più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, anche se non è fra i primi 25 della specialità. Altra particolarità delle Finali è che solo i primi 15 classificati prendono punti: fino al quindicesimo (16 punti) tutto è normale, ma dal sedicesimo posto in giù si resta a bocca asciutta.

I temi d'interesse non mancheranno: abbiamo detto della lotta Stuhec-Weirather per la Coppa di specialità, anche se in tutta onestà va detto che questo duello è nato dopo l'infortunio di Lara Gut, che in super-G aveva dominato la prima parte di stagione ma non avendo preso parte ai due appuntamenti dopo i Mondiali è stata superata e oggi non potrà replicare, anche se nonostante tutto ha soli 50 punti di ritardo dalla slovena, adesso leader. Quanto alle azzurre: Elena Curtoni ormai è una certezza in super-G, Federica Brignone è in netta e costante crescita e Sofia Goggia è la donna senza mezze misure. Una vittoria, un secondo posto, un terzo e tre uscite nei tre precedenti super-G, probabilmente solo la Gut le è superiore anche se la mancata continuità le impedisce di lottare per la Coppetta. Inoltre ci saranno pure Francesca Marsaglia e Johanna Schnarf, senza dimenticare che senza l'infortunio sarebbe stata certamente fra le protagoniste anche Nadia Fanchini. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL SUPER-G FEMMINILE DI ASPEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 16.30)

