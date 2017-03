Diretta/ Super-G maschile Aspen streaming video e tv, risultato live (Coppa del Mondo sci, oggi)

DIRETTA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2016-2017, SUPER-G MASCHILE ASPEN STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI GIOVEDI' 16 MARZO 2017) – Oggi la Coppa del mondo di sci alpino maschile prosegue le Finali che si svolgono ad Aspen, negli Stati Uniti, con il super-G. Secondo atto della chiusura della stagione del Circo Bianco: il norvegese Kjetil Jansrud ha già vinto la Coppa di specialità, che si è aggiudicato con pieno merito, tuttavia fra i migliori in super-G l'Italia può vantare Peter Fill e Dominik Paris, per cui le emozioni certamente non mancheranno. Dunque sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, anche senza una Coppetta in palio: andiamo allora subito a vedere come si può seguire il super-G di Aspen. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT IL SUPER-G MASCHILE DI ASPEN PER LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO 2016-2017 (alle ore 18.00)

La partenza del primo atleta che si presenterà al cancelletto di partenza avrà luogo alle ore 18.00 (le 11.00 locali, dal momento che il Colorado è sette ore dietro rispetto all'Italia): oggi infatti saranno le donne a gareggiare per prime. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Aspen (www.fis-ski.com).

Ricordiamo che alle gare delle Finali partecipano solamente i primi 25 della classifica di specialità più il campione del Mondo juniores. Inoltre ha facoltà di prendere il via anche chi abbia più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, anche se non è fra i primi 25 della specialità. Altra particolarità delle Finali è che solo i primi 15 classificati prendono punti: fino al quindicesimo (16 punti) tutto è normale, ma dal sedicesimo posto in giù si resta a bocca asciutta.

Indiscutibile la superiorità globale di Kjetil Jansrud, va sottolineato come gli italiani si siano comunque ritagliati uno spazio molto importante in super-G quest'anno: cominciamo da un omaggio a Christof Innerhofer, purtroppo assente per infortunio, perché prima di farsi male ci aveva regalato un bellissimo secondo posto a Kitzbuhel; ci sono invece Peter Fill e Dominik Paris, che rispetto alla discesa si scambiano i ruoli. Fill infatti è stato più continuo in discesa, ma ci ha regalato in super-G la vittoria a Kvitfjell; Paris invece ha vinto in discesa a Kitzbuhel, ma in super-G ha saputo salire sul podio con due terzi posti in Val d'Isere e a Santa Caterina Valfurva. Stagione dunque ancora una volta molto positiva: oggi è l'ultimo sforzo, speriamo si possa chiudere con il sorriso!

