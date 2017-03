Fiorentina Garden City Panthers/ Streaming video diretta Raisport, formazioni, quote, risultato (ViareggioCup)

DIRETTA FIORENTINA GARDEN CITY PANTHERS: STREAMING VIDEO RAISPORT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, VIAREGGIO CUP 2017) - Fiorentina-Garden City Panthers della Viareggio Cup 2017 sarà diretta dall’arbitro Feliciani, della sezione di Teramo. Giovedì 16 marzo si gioca la seconda giornata del girone 8, gruppo B, della 69esima Viareggio Cup, il prestigioso torneo che da sempre mette in luce i giovanissimi talenti del campionato Primavera. Nel secondo incontro in calendario, la Fiorentina sfida il Garden City Panthers dalle ore 14:00, mentre il Perugia incontra il C.A.I., acronimo di Comisión de Actividades Infantiles. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DELLA VIAREGGIO CUP FIORENTINA-GARDEN CITY PANTHERS - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELLA VIAREGGIO CUP 2017

Martedì scorso, debutto con il brivido per i Viola inseriti come testa di serie e chiamati a riscattare la brutta figura della passata stagione quando uscirono ai quarti di finale. Allo Stadio Comunale di Altopascio, in provincia di Lucca, i ragazzi di Federico Guidi sono andati sotto di due gol (Acosta e Orosco) contro gli sconosciuti argentini del C.A.I., prima di lanciare la rimonta culminata con i tre punti. Mlakar, di testa, ha trovato il 2-1 che ha ridato morale e aperto la strada al ribaltone firmato da Gori (entrato a inizio secondo tempo) e Perez. Al contrario, il Garden City Panthers, alla sua prima presenza alla Viareggio Cup, ha perso 1-2, ma solo al 91’, con il favorito Perugia. I nigeriani hanno sorpreso gli umbri per fisicità e aggressività. Ad andare a segno per primo è stato Loffredo alla mezz’ora, pareggio di Nwafor e gol vittoria del 19enne Pellegrini complice un’uscita a vuoto del portiere e una difesa immobile.

La Fiorentina, quarta in campionato, è a pieni punti nel girone 8 e vuole subito il pass per il prossimo turno, mentre per il Garden, attualmente a 0 punti nel girone, sarà una partita da dentro o fuori. Nell’inedita sfida con i nigeriani (mai incontrati prima d’ora), allo stadio "Torquato Pini" di Viareggio, la Fiorentina sa che deve convincere gli osservatori riscattando il successo in extremis di martedì. Un successo che ha lasciato molte ombre e poche luci. All'opposto, come ha dimostrato la partita inaugurale, la squadra di Port Hancourt allenata da Marco Ragini, è un avversario ostico e da non sottovalutare, soprattutto perché supplisce alla carenza di tecnica con "entrate" molto decise. Fa dell'agonismo il suo punto di forza.

Le probabili formazioni: la coppia di difensori centrali Illanes-Chrzanowski, dovrebbe essere riproposta nonostante gli errori commessi. Confermato anche Ranieri che ha meritato un voto positivo per la prestazione di martedì. Si salva anche il portiere Dragowski, sostanzialmente incolpevole per i gol subiti. A centrocampo aria di rivalsa per Diakhatè e Castrovilli. Il terzino in prestito dal Cesena, Gori, entrato a partita in corso martedì, dovrebbe partire titolare: è stato merito suo se la Fiorentina ha cambiato passo. Spazio anche all’altra promessa del vivaio, l’attaccante Setola (al posto di Maganijc) e ovviamente a Mlakar schierato da esterno, mentre Trovato fungerà da mezz’ala. Guidi sceglie ancora il 4-2-3-1.

La compagine africana non ha brillato per tasso tecnico, a parte Nwafor che sembra avere buoni numeri. In porta Nwachukwu; in difesa previsti Abacha, O’Lisa, Chiakamuso, Ihekuna; Bright a protezione del reparto arretrato; Pascal, Charles, Nwafor, Siron a supporto della punta Goodness. Se la Fiorentina mira alla finale, il Garden ha come obiettivo acquisire credibilità e gettare le basi per le future partecipazioni. Non ci sono sqaulificati né infortunati in entrambe le squadre.

Per i bookmakers, la Viola è nettamente favorita. Nelle scommesse 1X2, Eurobet e bet365 quotano la vittoria della Fiorentina (dunque segno 1) a 1.13; il successo delle Pantere (casella 2) viene pagata 11 volte la posta minima giocata, mentre il pareggio è quotato 7.50 da bet365 e 7.25 da Eurobet. La partita della Viareggio Cup 2017 Fiorentina-Garden City Panthers si potrà seguire in diretta tv sul canale Rai Sport +HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky. Diretta in streaming video sul sito internet ufficiale www.raiplay.it.

