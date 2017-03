Genk Gent/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA GENK GENT: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Genk Gent sarà diretta dall'arbitro Alberto Undiano Mallenco; alle ore 19 di giovedì 19 marzo si gioca per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Quello tra le due squadre belghe non è il solo derby uscito dall'urna che ha decretato gli accoppiamenti di questi ottavi di finale, ma a differenza di quello tedesco tra Schalke 04 e Borussia M'Gladbach non è in bilico la qualificazione , considerando che all'andata il Genk ha vinto per 5 a 2 in trasferta, mettendo molto più di una ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale di questa Europa League il cui atto conclusivo si giocherà il 24 maggio 2017 a Stoccolma.

Il Genk arriva a questo derby belga (e fiammingo) dopo aver segnato 4 reti, sempre in trasferta, al Westerlo: con questo risultato il Genk si è portato a 48 punti, due in meno del Gent, che a sua volta ha vinto 3 a 0 il match casalingo contro il Mechelen, sorpassandolo in classifica. Entrambe sono ancora in corsa per i play-off in un campionato, quello belga, decisamente equilibrato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Andando a vedere il cammino delle due formazioni, si può dire che il Genk fin dai gironi di Europa League abbia dimostrato di che pasta è fatto, riuscendo a farsi rispettare e a passare il turno in un raggruppamento comprendente il Bilbao e il Sassuolo, ovvero due realtà calcistiche sicuramente più quotate rispetto ai belgi: e proprio il Sassuolo di Di Francesco si è dovuto inchinare al Genk, uscendo sconfitto in entrambi i confronti e dicendo così addio alla competizione.

Nei sedicesimi di finale è arrivato il match contro i rumeni dell'Astra Giurgiu: dopo un 2 a 2 in Romania al Genk è bastato l'1 a 0 casalingo per passare il turno e garantirsi il diritto di giocarsi questo affascinante derby. Purtroppo le buone prestazioni in Europa League non hanno salvato dall'esonero Maes, che da gennaio è stato sostituito da Albert Stuivenberg.

Il Gent, che è ormai con un piede e mezzo fuori dalla competizione, ha invece iniziato la sua avventura in questa Europa League addirittura dal secondo turno preliminare e in un girone dove ha dominato lo Shakhtar Donetsk è riuscito a passare il turno a spese dei portoghesi del Braga. Nei sedicesimi è arrivato in sorte il Tottenham ed è lì che i The Buffalos hanno fatto l'impresa, vincendo in casa (1-0) e pareggiando in Inghilterra (2-2).

Riguardo le formazioni che scenderanno in campo, il Genk giocherà questo ritorno tra le mura amiche con un modulo sicuramente meno abbottonato del 4-4-2 esibito all'andata. Probabile che il modulo scelto da Stuivenberg sia il 4-3-3, con Ryan confermatissimo in porta dopo le grandissime parate che hanno impedito al Gent di scrivere una storia diversa nel match di andata. Pozuelo sarà impiegato quasi sicuramente nel ruolo di ala, mentre in avanti il tecnico sembra intenzionato a confermare Samatta nel ruolo di punta centrale.

Vanhaezebrouck, tecnico del Gent, sembra decisamente intenzionato a giocarsi la partita in modo aperto e dinamico e non potrebbe essere altrimenti, considerando che per passare il turno dovrebbe vincere segnando almeno cinque goal e subirne soltanto uno. In avanti non ci sarà ancora Milicevic, che si è fatto male al ginocchio venti giorni fa e la cui stagione sembra giunta anzitempo al capolinea. Il dubbio di Vanhaezebrouck, oltre ad una difesa che all'andata ha fatto acqua da tutte le parti, si chiama Perbet: l'ex centravanti del Villareal ha sulla coscienza un rigore sbagliato e un goal praticamente fatto spedito contro la traversa, motivo per cui al suo posto potrebbe essere inserito Coulibaly, centravanti maliano classe 1991.

Nonostante si parta da un perentorio 5 a 2 in trasfertta per il Genk, le quote dei bookmakers non risultano per nulla sbilanciate a favore dei padroni di casa. Andando a vedere le quote della Snai si scopre ad esempio come una vittoria del Genk, con conseguente passaggio del turno, venga quotata a 2,40 volte la cifra giocata, mentre un'affermazione esterna del Gent, anche non dante luogo ad una qualificazione che avrebbe dell'incredibile, viene pagata con una quota leggermente più alta, ovvero 2,85 volte la cifra giocata. Più improbabile, considerando anche la forte vocazione offensiva delle due formazioni, un pareggio. Questo risultato viene infatti quotato dalla Snai a 3,50 volte la cifra eventualmente scommessa.

Genk Gent non sarà una delle partite trasmesse in diretta tv; gli abbonati alla pay tv del satellite potranno però seguire il programma Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. La trasmissione è disponibile anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

