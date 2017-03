Indian Wells 2017/ Diretta Wawrinka Thiem streaming video Supertennis.tv (oggi, 16 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: WAWRINKA-THIEM INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Wawrinka-Thiem: siamo arrivati finalmente alle battute conclusive di Indian Wells 2017: i match di oggi, con inizio alle ore 19 italiane, riguardano i primi due quarti maschili (parte alta del tabellone) e gli ultimi due femminili (parte bassa). Diciamo subito che per quanto riguarda il torneo Atp, come già avevamo ampiamente riportato, le grande emozioni sono più sotto: Roger Federer, dopo aver schiantato Nadal agli ottavi, se la vedrà con Nick Kyrgios che ha battuto un Novak Djokovic al momento poco concentrato come in passato, mentre l’altro quarto sarà quello che oppone Kei Nishikori all’americano Jack Sock, lui pure arrivato nell’elite dei migliori (o quasi).

Tra Stan Wawrinka e Dominic Thiem si gioca il quarto più interessante di oggi: sarà il quarto match sul campo centrale e non andrà in scena prima delle 3 della mattina italiana. Un Wawrinka che è testa di serie numero 3 del tabellone e che, dopo l’eliminazione di Andy Murray al secondo turno, è diventato il super favorito per arrivare in finale; tutto porta a pensare alla finale svizzera contro Federer, ma bisogna fare attenzione a Thiem che nella sua giovane carriera (ha 23 anni) ha già conquistato 8 titoli Atp (anche se solo due 500 e ancora nessun Master 1000) ed è stato anche numero 7 del ranking, arrivando a giocare il Master lo scorso novembre.

Facile intuire che il vincitore di questa sfida andrà in finale; l’altro quarto infatti oppone lo spagnolo Pablo Carreno Busta, 25enne che sta vivendo oggi il momento migliore della carriera, a un Pablo Cuevas che recupera con “garra” e costanza quello che perde in tecnica e talento. Un match tra due outsider che hanno però meritato di arrivare fin qui (lo spagnolo è anche stato fortunato, avendo goduto del walkover nel match contro Bautista Agut).

In campo femminile si parte con Caroline Wozniacki: ex numero 1 del mondo e detentrice di 25 tornei Wta, la danese di 26 anni ha ritrovato il suo gioco e, pare, anche l’amore (dopo la famosa storia con Rory McIlroy pare frequenti David Lee, giocatore dei San Antonio Spurs). Se la vedrà con Kristina Mladenovic, la francese cui eccellere nel doppio (in coppia con Caroline Garcia, ma le due si sono appena separate) ha fatto bene anche a livello di singolare: grande servizio e mobilità, la Mladenovic può adesso arrivare in fondo.

L’altro quarto vede in campo Venus Williams, che ha giocato la semifinale di Indian Wells per due volte ma non si è mai spinta oltre; a 36 anni la maggiore delle sorelle americane sta vivendo una seconda, straordinaria carriera e nel match odierno affronta Elena Vesnina, russa che si era già spinta nelle prime 20 al mondo salvo poi precipitare in classifica e riuscire a tornare in auge. Staremo dunque a vedere come andranno le cose e quali giocatori riusciranno a qualificarsi per le semifinali.

La diretta tv del torneo maschile di Indian Wells 2017 è su Sky Sport 3, con possibilità - per tutti gli abbonati - di seguire i match in diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Il torneo femminile è invece su SuperTennis, la web-tv locale che trovate al numero 64 del vostro telecomando e che potrete seguire anche in diretta streaming video sul sito www.supertennis.tv. Non dimenticate inoltre di visitare le pagine ufficiali che l'organizzazione del torneo mette a disposizione sui social network: abbiamo facebook.com/bnpparibasopen e, su Twitter, @bnpparibasopen. (Claudio Franceschini)

CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE DI INDIAN WELLS 2017

© Riproduzione Riservata.