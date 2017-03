Krasnodar Celta Vigo/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA KRASNODAR CELTA VIGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Krasnodar Celta Vigo sarà diretta dall'arbitro francese Ruddy Buquet; alle ore 19 di giovedì 16 marzo si gioca per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Questo match è uno dei più equilibrati di tutto il lotto e gli spagnoli, pur avendo dimostrato, come ricorderemo tra poco, di essere perfettamente in grado di vincere in trasferta su campi difficili, dovranno prestare molta attenzione: si parte infatti dal 2 a 1 del Baladios di Vigo, ma i russi di Shalimov hanno tutta l'intenzione di far pesare il fattore campo e provare a fare la grande impresa.

Andando ad analizzare il momento attuale delle due squadre, prima del match di andata il Krasnodar arrivava da un pareggio casalingo contro lo Spartak Mosca, mentre ora, prima del match di ritorno, è arrivata una bella vittoria esterna per 2 a 1 sul campo della Lokomotiv Mosca, che complice la sconfitta dello Zenit ha portato i ragazzi di Shalimov a -4 dal secondo posto, situazione che fino a qualche settimana fa sembrava decisamente impossibile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Ora arriva questo match in Europa League, competizione dove i russi possono dire di aver già fatto molto: inseriti nel girone con Schalke 04, Nizza e Salisburgo, sono passati come secondi dietro i tedeschi, eliminando e annichilendo il Nizza di Balotelli nel doppio confronto. E che questa Europa League dovesse fare i conti con questa squadra lo si è capito definitivamente nel sedicesimo di finale contro i turchi del Fenerbahce, che erano i grandi favoriti per il passaggio del turno e che invece hanno perso in Russia di misura e non sono andati oltre il pareggio in casa.

Storia simile in questa Europa League quella del Celta Vigo, che però arriva da una brutta sconfitta casalinga contro il Villareal, risultato che ha complicato la corsa alla qualificazione alla prossima Europa League. C'è da dire che gli spagnoli erano in formazione assai rimaneggiata, ma la sconfitta, con annesse polemiche per le scelte del tecnico, che ha voluto preservare i titolari per una trasferta complicata come quella sulle rive del Don, rimangono.

Il Celta in Europa League si è qualificato alla fase ad eliminazione diretta giungendo secondo nel proprio girone alle spalle dell'Ajax. Al momento dell'accoppiamento con lo Shaktar Donetsk tutti pensavano che gli ucraini si sarebbero qualificati senza problemi ed invece, dopo aver perso 1 a 0 in casa, gli spagnoli sono stati incredibilmente capaci di ribaltare tutto e vincere 2 a 0 in trasferta.

Riguardo le formazioni che scenderanno in campo, il Krasnodar sarà sicuramente diverso tatticamente rispetto a quello, comunque tenace, visto in Spagna. Shalimov giocherà infatti quasi sicuramente con il 4-2-3-1 e punterà quindi su una squadra tutta votata all'attacco, con Klaesson, svedese autore del goal che tiene i russi in piena corsa per la qualificazione, chiamato a dare quantità ad una mediana che dovrà essere capace di soffocare sul nascere le iniziative di un Celta Vigo che si presenterà con tutti gli effettivi a disposizione.

A proposito del Celta Vigo, gli spagnoli saranno come detto molto diversi rispetto al match di campionato contro il Villareal. Il modulo sarà quasi certamente il solito 4-3-3, ma in avanti si rivedranno dal primo minuto Iago Aspas (deludente nel quarto di gara che ha giocato contro il Sottomarino Giallo), Guidetti e Pione Sisto. In mediana si rivedrà l'ex Pescara Wass, mentre Roncaglia giocherà come centrale in caso di 4-3-3 e come mediano davanti alla difesa nel caso in cui il modulo tattico dovesse essere il 4-2-3-1. Ancora panchina per Giuseppe Rossi, che in questa sua seconda avventura spagnola non riesce davvero ad ingranare e sembra ormai ai margini del progetto tecnico del Celta.

Che la qualificazione sia ancora tutta da decidere lo si capisce agevolmente anche dalle quote date dalla Snai: una vittoria della squadra di Shalimov è infatti pagata 2,45 volte l'eventuale cifra giocata ed è una quota leggermente più bassa rispetto a quella decisa dalla Snai per un successo degli spagnoli, che viene quotato a 3.00. Un eventuale pareggio, che ovviamente finirebbe per mandare ai quarti di finale la squadra iberica, viene invece pagato dalla Snai 3,20 volte la cifra giocata, a dimostrazione dell'equilibrio in questo match e del fatto che entrambe proveranno a vincere.

Krasnodar Celta Vigo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 3, dunque sarà un'esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare; sarà disponibile anche la diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go, mentre su Sky Sport 1 (o Sky Super Calcio) andrà in onda Diretta Gol Europa League, il programma che mostra gli highlights e i gol di tutte le partite in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

