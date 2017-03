Manchester United Rostov/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA MANCHESTER UNITED ROSTOV: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Manchester United Rostov, che sarà diretta dall'arbitro lituano Gediminas Mazeika, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 16 marzo ed è valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto nella gara di andata, in cui all'iniziale vantaggio di Mkhitaryan rispose Bukharov nella ripresa, lo United si presenta all'Old Trafford con i favori del pronostico per il passaggio del turno.

I russi del Rostov, retrocessi dalla Champions League in cui erano in gruppo con Atletico e Bayern, sono un avversario temibile ma sicuramente non la peggiore nel quadro delle squadre che potevano essere pescate nel sorteggio. Per Mourinho e i suoi, dopo essere usciti a testa alta e praticamente illesi dal caldo ambiente di Rostov, il ritorno a Old Trafford sarà il palcoscenico ideale per mettere in campo le proprie qualità e dimostrare a questa competizione che i Red Devils sono ancora temibili in Europa. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Con un Ibrahimovic ancora così in forma e determinante nella gare che contano c'è ben da sperare per questa qualificazione, ma Mourinho sa di non poter correre il rischio di gravare tutta la squadra sulle spalle dello svedese. Perciò sarà fondamentale preparare mentalmente la squadra negli spogliatoi ad una gara difficile in cui tutti dovranno dare il proprio contributo. Dall'altra parte i russi dell'FK arrivano nel teatro dei sogni con la fiducia in una qualificazione fattasi complicata dopo il risultato dell'andata ma non impossibile.

Lo United non ha le caratteristiche e la mentalità per poter vincere senza concedere speranze all'avversario e questo difetto lo ha già evidenziato in più di un'occasione. Proprio su questa debolezza dovranno fondare la proprie speranze i russi, che arriveranno con la carica della sfavorita e con l'intenzione di scrivere una pagina di storia importante nel calcio moderno. L'attenzione e la concentrazione saranno d'obbligo contro una squadra letale dalla cintola in su e con vari giocatori in grado di decidere da un momento all'altro.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il Manchester dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 in cui De Gea sarà confermato tra i pali, Rojo, Jones, Smalling e Darmian saranno i difensori. A centrocampo Fellaini ed Herrera saranno al centro del campo con Pogba spostato probabilmente di qualche metro ed avvicinato alla zona degli attaccanti, che comprende per l'occasione Ibra da unica punta, con Young e Mkhitaryan sulle fasce. Ancora fuori per infortunio i lungodegenti Schweinsteiger, Martial, Rooney e Wilson, mentre per Juan Mata dovrebbe esserci spazio a gara in corso.

Dall'altra parte il Rostov di Daniliant si schiera con un 3-5-2 con Medvedev in porta, Navas, Mevlja e Gatcan a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo Kreev e Terentjev saranno gli esterni, mentre l'ecuadoriano Noboa con Erokhin e Prepelita sarà al centro della mediana. In attacco spazio all'iraniano Azmoun, con uno fra Devic e Bukharov scelto per fargli da spalla. Indisponibile per infortunio Granat in difesa, alle prese con un pesante problema alla spalla.

Leggendo quello che dicono le statistiche ed i parametri di mercato, il confronto è impietoso. Da un lato c'è una società che ha una potenza economica ed un brand ormai divenuto famoso in tutto il mondo, che è riuscita a mettere in piedi una squadra dal valore stimato poco inferiore ai 500 milioni di euro, con alcuni interventi pesantissimi nella finestra estiva di mercato (tutti ricorderanno del riacquisto di Pogba).

Sull'altra sponda, invece, troviamo una formazione che fa dell'equilibrio e della solidità i suoi valori fondamentali, e che solo da pochi anni è riuscita ad affacciarsi ai piani alti della Prem'er Liga russa. Il Rostov, infatti, ha un valore della rosa stimato quasi dieci volte inferiore a quello dei Red Devils e non potrà sicuramente metterla su questo piano per spuntarla. Il risultato dell'andata, però, nonostante non riesca ad essere particolarmente d'aiuto in vista di questa gara di ritorn, lascia aperte molte speranze per gli uomini di Daniliant.

Passando all'analisi delle quote, strafavorito lo United il cui segno 1 vittoria è quotato 1,25 da SNAI e poco più dagli altri principali bookmakers. A 5,75 corrisponde la quota del pareggio, segno X, mentre per il segno 2 si arriva a 12,00, una quota allettante per i più temerari (ricordiamo che il Rostov ha battuto in Champions il Bayern con quote alla vigilia analoghe).

Manchester United Rostov sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 3, esclusiva per i possessori dell'abbonamento alla televisione satellitare; in assenza di un televisore si potrà attivare l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video - senza costi aggiuntivi - e non bisogna dimenticare Diretta Gol Europa League, che su Sky Super Calcio trasmette i gol e le azioni salienti in tempo reale di tutte le partite. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

