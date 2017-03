Monchengladbach Schalke/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA BORUSSIA MONCHENGLADBACH SCHALKE 04: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, EUROPA LEAGUE 2017) - Borussia Monchengladbach Schalke 04, partita diretta dall'arbitro inglese Mark Clattenburg, si gioca alle ore 21:05 di giovedì 16 marzo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017. Su questo stesso campo le due formazioni si sono trovate di fronte anche 10 giorni fa nella gara valida per la Bundesliga, ed il ricordo della formazione ospite non è dei migliori, dato che il Borussia Moenchengladbach, aveva ottenuto i tre punti imponendosi per 4-2 con due reti segnate da Johnson ed una ciascuno da Wendt e Raffael per il Borussia, a cui lo Schalke 04 ha opposto le due di Bentaleb e Goretzka.

Nelle due gare che si sono giocate nell’ultimo turno della Bundesliga, ci sono stati risultati opposti, con lo Schalke 04 che ha conquistato i 3 punti nella gara interna contro l’Ausburg, battuto con il punteggio finale di 3-0, mentre il Borussia Moenchengladbach che ha dovuto alzare bandiera bianca sul terreno dell’Amburgo, battuto per 2-1. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

La classifica attuale della Bundesliga vede quindi le due squadre separate solo da 2 punti con vantaggio del Borussia. Nella gara contro l’Ausburg, la formazione di Marcus Weinzierl, ha conquistato il vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco grazie ad una rete segnata da Burgstaller che ha ricevuto il pallone dal calcio d’angolo; lo stesso Burgstaller ha raddoppiato quando mancava solo 1 minuto alla mezzora, e cinque minuti dopo in pratica la squadra di casa aveva chiuso la pratica con la rete firmata da Caligiuri che aveva ricevuto un assist da Kolasinac.

Ausburg che ha provato a reagire, ma la difesa dello Schalke ha controllato con tranquillità tutte le azioni della squadra ospite ed il portiere Farhmann non è mai stato impegnato seriamente. Per lo Schalke alcune occasioni da rete, ma senza una vera opportunità di arrotondare ulteriormente il vantaggio e calo di ritmo nell’ultima mezzora in vista del derby di ritorno di Europa League. Ad Amburgo il Borussia Moenchegladbach, è passato per primo in vantaggio, ma non ha resistito alla rimonta dei padroni di casa che hanno trovato la rete del successo nel finale.

La formazione di Hecking ha segnato con Christensen dopo 23 minuti, mettendo in rete di testa un pallone che arrivava da un calcio di punizione. Vantaggio del Borussia che è durato solo 13 minuti, fino alla rete del pareggio, segnata anche questa di testa, da Kostic, su assist di Diekmeier. Nel finale del primo tempo entrambe le squadre hanno avuto altre occasioni ma senza concretizzarle. La ripresa vede le due squadre affrontarsi ancora a viso aperto, alla ricerca della rete del vantaggio ed è l’Amburgo a riuscirci quando la gara era già al minuto 80, con Bobby Wood che insacca con un tiro imparabile sotto la traversa di Sommer.

L’Amburgo poi è riusciti a stoppare gli ultimi attacchi del Borussia. La gara di andata si è chiusa in pareggio, per 1-1 con il Borussia avanti per primo, grazie ad una rete di Hofmann segnata dopo 15 minuti e dopo che l’arbitro in precedenza aveva mostrato il cartellino giallo a tre giocatori di una gara cominciata con molta fisicità da entrambe le parti. La rete subita ha sicuramente scosso lo Schalke 04, che per alcuni minuti ha lasciato il pallino del gioco in mano alla formazione di Hecking, ma dopo 10 minuti un affondo di Goretzka ha messo in moto Burgstaller che ha battuto a rete incrociando il pallone che è finito in porta alle spalle di un sorpreso Sommer.

Il finale del primo tempo e tutto il secondo tempo sono proseguiti con le due formazioni che hanno cercato di superarsi, ma la situazione non si è sbloccata anche quando i due allenatori hanno effettuato le loro sostituzioni, rimandando quindi la decisione per il passaggio del turno alla gara di ritorno. Nel complesso un risultato che può far contento il Borussia per via della rete segnata in trasferta.

Per questa partita di ritorno non si attendono grandi variazioni nei due schieramenti, ma con Weinzierl che potrebbe dover rinunciare a Kolasinac e Goretzka per infortunio, e schiera il suo Schalke con il 4-5-1 nel quale Burgstaller è l’attaccante di riferimento e della linea difensiva fa parte anche Nastasic ex difensore della Fiorentina. Per il Borussia Hecking sceglie ancora il 4-4-2 affidandosi in attacco a Raffel e Stindl che aveva di fatto con le sue reti al Franchi, eliminato proprio i viola.

L’agenzia Snai ha fissato le quote per le scommesse su questo derby tedesco, con il successo del Borussia a 2,10, quello dello Schalke 04 a 2,50, stessa quota che è stata fissata anche per il pareggio. Per quanto riguarda Under e Over, le quote sono rispettivamente 1,95 e 1,75.

La trasmissione in diretta tv di Borussia Monchengladbach-Schalke 04 è affidata al canale Sky Calcio 3, a pagamento e in esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio, ma le fasi salienti e le eventuali marcature in tempo reale saranno disponibili anche all’interno della trasmissione Diretta Gol Europa League che va in onda, allo stesso orario, su Sky Super Calcio, canale 206. Ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

