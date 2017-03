PAGELLE / Roma-Lione: i voti della partita (Europa League 2017 - primo tempo)

PAGELLE ROMA LIONE: I VOTI DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2017). IL PRIMO TEMPO - Eccoci qui per dare i voti relativi al primo tempo di Roma-Lione, partita valida per il ritorno degli ottavi di Europa League 2016-2017, al riposo le due squadre sono sul punteggio di 1-1. I padroni di casa partono bene con Rudiger (6) che colpisce una clamorosa traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma esattamente come una settimana fa sono gli ospiti a sbloccare il risultato con Diakhaby (7) che sugli sviluppi di una punizione battuta da Valbuena (azione fotocopia di quella dell'andata) elude la marcatura di Fazio (5) e Manolas (5,5) e di testa scavalca Alisson (6) per il momentaneo 1 a 0 che sembra complicare la vita dei giallorossi, tuttavia non passano neanche due minuti e la formazione di Spalletti pareggia i conti con Strootman (7) che batte Lopes (6,5) e fa 1-1. Prima dell'intervallo l'olandese sfiora la doppietta ma a negargliela ci pensa il portiere del Lione che si esalta per ben due volte evitando l'1-2 ai suoi, nel recupero ci prova Dzeko (6) senza troppa convinzione da parte del bosniaco. VOTO ROMA 6,5 - I giallorossi stanno dando tutto per compiere l'impresa, ma per ora sono solamente a un terzo dell'opera. MIGLIORE ROMA: STROOTMAN 7 - Nel momento più difficile del doppio confronto l'olandese trova subito il modo di annullare lo svantaggio e rimettere la Roma in carreggiata. PEGGIORE ROMA: FAZIO 5 - Sul gol di Diakhaby l'argentino - assieme a Manolas - perde completamente la marcaura nei confronti del numero 5 del Lione. VOTO LIONE 6 - Esattamente come sette giorni fa gli uomini di Genesio lasciano sfogare gli avversari per poi sfruttare le poche occasioni che creano per mettere ancora più in difficoltà la squadra di Spalletti. MIGLIORE LIONE: DIAKHABY 7 - Firma la rete dell'1 a 0 che complica ulteriormente i piani dei padroni di casa, rischia di farsi seriamente male quando Lopes in uscita lo colpisce in pieno costato con una costata, per fortuna il numero 5 del Lione si riprende subito. PEGGIORE LIONE: TOUSART 5,5 - Molto goffo in fase difensiva, tocca il pallone col braccio all'interno dell'area, un gesto che viene ritenuto involontario dal direttore di gara che non prende provvedimenti. (Stefano Belli)

