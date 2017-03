Pronostici Europa League/ Le scommesse per le partite degli ottavi: e Roma Lione? (ritorno, oggi)

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEGLI OTTAVI (RITORNO, OGGI) - In vista delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017 le qualificazioni sono aperte in quasi tutti i casi: possiamo dunque andare a studiare i pronostici per queste gare, analizzando i fattori in gioco e partendo naturalmente dalle sfide di andata per provare ad indovinare quello che succederà in campo. Ricordiamo che, come sempre, le gare si disputano in due distinte fasce orarie.

PRONOSTICO BESIKTAS OLYMPIACOS (ore 19) - L'Olympiacos farà visita alla Vodafone Arena di Istanbul per affrontare il Besiktas, dovendo partire leggermente sfavorito. La squadra greca e quella turca hanno infatti pareggiato per 1-1 nel Pireo, e questo obbliga i biancorossi a segnare per sperare di passare ai quarti di finale. Il Besiktas spesso si esalta davanti al pubblico di casa e cercherà fin da subito il gol che potrebbe chiudere la contesa. Occhio però al carattere dei greci, capaci di andare a vincere su qualunque campo; pronostico ad ogni caso per una vittoria del Besiktas.

PRONOSTICO GENK GENT (ore 19) - L'unica sfida blindata è il derby belga. Il Genk vinto il match d'andata fuori casa per 5-2 grazie alle reti di Malinovsky, Colley, Uronen e alla doppietta di Samata, rendendo quasi vane le segnature di Kalu e Coulibaly per un Gent che ha anche sbagliato un calcio di rigore in un momento topico della partita. La qualificazione per il Genk è dunque una formalità, visto che può permettersi di perdere addirittura 3-0; come pronostico diamo il passaggio del turno al Genk, che per completare il suo dominio potrebbe anche prendersi la vittoria casalinga.

PRONOSTICO KRASNODAR CELTA VIGO (pronostico ore 19) - Il Celta Vigo si presenterà in Russia per affrontare il Krasnodar Football Club con un vantaggio minimo. La compagine spagnola si è imposta in casa per 2-1, subendo una rete che potrebbe essere decisiva per il discorso qualificazione. Il Krasnodar infatti cercherà d'impostare una gara paziente e di colpire al momento giusto per l'eventuale gol che permetterebbe il passaggio del turno. Il Celta Vigo cercherà di non farsi schiacciare troppo nella propria metà campo, ripartendo spesso e volentieri alla ricerca del gol della sicurezza. Pronostico per un pareggio, e dunque il Celta dovrebbe qualificarsi.

PRONOSTICO ROMA-LIONE (ore 21:05) - Ampia la distanza anche fra Olympique Lione e Roma, con i francesi che si sono imposti nella gara d'andata per 4-2. I giallorossi sono costretti a realizzare due reti senza subirne, per questo partiranno subito forte per cercare di aprire le marcature il prima possibile e mettere i francesi sotto pressione. Il Lione dal canto suo vorrà segnare almeno un gol, per costringere la Roma a doverne fare tre per sperare di approdare ai quarti di finale della seconda competizione europea. Come pronostico diciamo comunque che la Roma può farcela a raggiungere i quarti di finale.

PRONOSTICO ANDERLECHT APOEL (ore 21:05) - Vicino alla qualificazione l'Anderlecht, che ospiterà fra le mura amiche l'Apoel di Nicosia. La squadra belga la scorsa settimana ha trionfato per 1-0 a Cipro, dunque può arrivare ai quarti di finale anche con un pareggio. Tuttavia l'atteggiamento non sarà difensivista, ma la squadra proverà a fare la partita per cercare il gol che chiuderebbe quasi definitivamente il discorso. L'Apoel Nicosia deve cercare due gol per passare il turno, impresa non facile contro una difesa ben organizzata come quella belga. Pronostico a favore della formazione belga.

PRONOSTICO AJAX COPENAGHEN (ore 21:05) - Leggero vantaggio per il Copenaghen, che si presenterà all'Amsterdam Arena con un solo gol in più rispetto ai rivali dell'Ajax. I danesi fra le mura amiche hanno trionfato per 2-1 contro gli olandesi, e potranno recitare una gara di attesa senza rischiare troppo. L'Ajax proverà ad arginare il muro difensivo eretto con pazienza, cercando di far crollare le certezze del Copenaghen con il passare dei minuti. Verosimilmente la sfida potrebbe decidersi nei minuti finali, quando inevitabilmente subentrerà la stanchezza. Come pronostico diamo una vittoria dei Lancieri con passaggio del turno.

PRONOSTICO MANCHESTER UNITED-ROSTOV (ore 21:05) - Il Manchester United del manager José Mourinho ospiterà allo stadio Old Trafford il Football Club Rostov. I russi e i britannici hanno pareggiato per 1-1 nel match d'andata, dunque i Red Devils sono favoriti in vista della gara di giovedì. con un pareggio senza reti lo United passerebbe il turno, ma la squadra vuole vincere per rifarsi dopo l'eliminazione dalla FA Cup, ma soprattutto per non rischiare di compromettere il cammino in Europa League, ultimo obiettivo stagionale rimasto. Il pronostico non pu che essere a favore del Manchester United.

PRONOSTICO SCHALKE 04 BORUSSIA MONCHENGLADBACH (ore 21:05) - Il derby tedesco fra Schalke 04 e Borussia Moenchengladbach nella sfida d'andata si è chiuso con un pareggio che pone in pole position i bianconeri per il passaggio del turno. Il Gladbach infatti può approdare ai quarti di finale anche con un pareggio a reti bianche, che lo premierebbe per il maggior numero di gol fuori casa. Questo risultato però non dà alcun tipo di garanzia e la squadra non difenderà in maniera eccessiva, ma proverà a tenere lontano lo Schalke dalla propria aria di rigore attaccando sulle fasce e con gli inserimenti delle mezzali. Pronostico a favore del Borussia Monchengladbach, occhio alla possibilità di tempi supplementari.

© Riproduzione Riservata.