RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2017/ Classifica aggiornata e diretta gol live score: oggi tocca al Milan

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 16 MARZO) - Si torna in campo per il Torneo Viareggio Cup 2017: la giornata di giovedì 16 marzo è dedicata alle partite valide per il secondo turno dei gironi 6, 7, 8, 9 e 10. Possiamo subito andare a vedere, nel dettaglio, quali sono le partite che ci attendono. Si parte alle ore 14 con Napoli-Rappresentativa Serie D e Fiorentina-Garden City Panthers; alle ore 15 si giocano Deportivo Camioneros-Bari, Milan-Ujana, Club Cai-Perugia, Genoa-Cagliari, Bruges-Parma e Rijeka-Reggiana. Alle ore 17:30 il primo posticipo è Belgrano-Spezia, si chiude alle ore 20 con Torino-Cortuluà.

Si tratta di sfide davvero molto interessanti, che potrebbero già far emergere delle qualificate per gli ottavi di finale; nel girone 6 le prime due partite si sono risolte in un pareggio e dunque prendersi oggi una vittoria vorrebbe dire molto nell’economia del girone, perchè al momento tutte hanno un gol segnato e uno subito. Nel girone 7 va a caccia di riscatto il Milan, battuto nella prima giornata da un Belgrano che si candida al primo posto ma deve fare i conti con lo Spezia, che nel suo esordio ha superato di misura l’Ujana.

Abbiamo poi il girone 8 con la Fiorentina che, reduce dalla vittoria in extremis contro il Club Cai, affronta un’altra straniera nei nigeriani del Garden City Panthers, che hanno perso due giorni fa contro un Perugia che potrebbe già qualificarsi per il prossimo turno. Nel girone 9 ha stupito il Cagliari, capace di rifilare quattro gol al Parma; oggi partita della verità contro un Genoa che ha talento ed è sicuramente una delle squadre cui prestare maggiore attenzione, ma che all’esordio si è clamorosamente fatta recuperare dal Bruges quando la vittoria era già in tasca.

Infine abbiamo il girone 10: il Torino è il favorito d’obbligo ma la sua prima partita non è stata brillantissima, comunque vinta contro il Rijeka. I croati giocano per non essere tagliati fuori in una sfida diretta contro la Reggiana, che ha steccato il suo esordio facendosi battere dal Cortuluà. Dunque ci attendono dieci partite molto interessanti e che ci auguriamo intense; non sono pochi i gol che si sono segnati nei primi tre giorni al Torneo Viareggio Cup 2017, la speranza è che la produzione offensiva possa rimanere tale e possiamo godere di un altro bello spettacolo in questo giovedì.

GIRONE 6

Ore 14:00 Napoli-Rappresentativa Serie D

Ore 15:00 Deportivo Camioneros-Bari

CLASSIFICA: Bari 1, Deportivo Camioneros 1, Napoli 1, Rappresentativa Serie D 1

GIRONE 7

Ore 15:00 Milan-Ujana

Ore 17:30 Belgrano-Spezia

CLASSIFICA: Belgrano 3, Spezia 3, Milan 0, Ujana 0

GIRONE 8

Ore 14:00 Garden City Panthers-Fiorentina

Ore 15:00 Club Cai-Perugia

CLASSIFICA: Fiorentina 3, Perugia 3, Club Cai 0, Garden City Panthers 0

GIRONE 9

Ore 15:00 Bruges-Parma

Ore 15:00 Genoa-Cagliari

CLASSIFICA: Cagliari 3, Bruges 1, Genoa 1, Parma 0

GIRONE 10

Ore 15:00 Rijeka-Reggiana

Ore 20:00 Torino-Cortuluà

CLASSIFICA: Cortuluà 3, Torino 3, Rijeka 0, Reggiana 0

© Riproduzione Riservata.