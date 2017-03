ROMA LIONE/ Streaming video e diretta tv in chiaro? Su Tv8 l’Europa League ma in differita

ROMA LIONE STREAMING E DIRETTA TV IN CHIARO: LA “BEFFA” DI TV8 (EUROPA LEAGUE 2017) - Per chi questa sera sperava di vedersi comodo in poltrona e senza spendere un euro per la diretta streaming Roma Lione, ritorno dell’Europa League, la novità farà andare di traverso l’aperitivo pre-cena. Vendetta rispetto alle 4 sberle prese all’andata, i propositi di una gara perfetta per poter rimanere ancora in Europa e rilanciare il gioco scintillante mostrato fino ad un mese fa, e le magie di Nainggolan e Salah: tutto questo avverrà senza la possibilità di vedere in chiaro e gratuitamente la partita di Europa League in onda questa sera ore 21 dallo Stadio Olimpico. Il motivo? Il canale di proprietà di Sky “Tv8” che mostra i match dell’Europa League in chiaro e gratuitamente ha infatti mandato via comunicato la decisione su quanto manderà in prima serata oggi sul canale 8 del vostro telecomando. E la scelta non piacerà ai tifosi della Roma. Andrà in visione invece la “Diretta Goal Europa League” ovvero il collegamento live con tutti i campi dell’Europa League (compreso la Roma) in una sorta di “tutto il calcio minuto per minuto” televisivo. Servizio normalissimo che di norma viene visto solo su Sky, ma che oggi è stato scelto per portarlo in chiaro in prima serata. «Una decisione che potrebbe essere interpretata come l’ennesimo espediente commerciale per invogliare i tifosi romanisti a comprare i biglietti offerti dall’offerta Extra di Sky al 50% del prezzo». Conferme in questo senso non ce ne sono, visto che la nota di Tv8 recita così: «Ottime notizie per tutti gli appassionati di calcio europeo: l'Europa League torna in diretta ed in chiaro su TV8. In occasione del ritorno degli ottavi di finale, la serata di marzo sarà trasmessa con collegamenti da tutti i campi su 'Diretta Gol'. La linea rimbalzerà continuamente in tempo reale per non far perdere nessuna azione saliente agli appassionati. I tifosi potranno dunque seguire, in diretta ed in chiaro, tutte le reti della serata europea a partire dalle 21.05 di giovedì 16 marzo».

ROMA LIONE STREAMING E TV IN CHIARO: COME VEDERLA GRATIS? (EUROPA LEAGUE 2017) - E quindi come sarà possibile vedere Roma Lione in chiaro e senza costi aggiuntivi? Ecco, diciamo che legamenti impossibile. Infatti, a differenza di quanto succedeva per la Champions League con le partite di Juventus e Napoli, la Tv svizzera Rsi La2 non manderò in onda alcuna partita di Europa League. Perciò niente magie di Totti, niente parate di Allisson e nessuna sgroppata di Nainggolan: a meno che, ovviamente voi non possidente l’abbonamento a Sky. In quel caso allora, in diretta alle 21.05 in esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, il match di ritorno degli ottavi di Europa League sarà visibile per i tifosi romanisti. La partita, inizialmente prevista in diretta in chiaro su Tv8, sarà invece trasmessa sullo stesso canale in differita e in versione integrale, a partire da mezzanotte. Una magra consolazione per chi voleva patire in diretta con l’11 di Spalletti per la ricerca della serata perfetta e della rimonta storica dopo il 4.2 dell’andata.

