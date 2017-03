Risultati Europa League/ Diretta gol live score, partite e marcatori: oggi Roma Lione (16 marzo 2017)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, PARTITE E MARCATORI (OGGI 16 MARZO 2017) - Le partite di Europa League 2016-2017 per il ritorno degli ottavi di finale si giocano tutte giovedì 16 marzo, e come all’andata saranno tre quelle delle ore 19 e cinque quelle delle ore 21:05. Andiamo a vedere il dettaglio delle sfide: nella prima tornata di gare avremo Genk-Gent, Besiktas Olympiacos e Krasnodar Celta Vigo. Alle ore 21:05 ci aspettano Ajax Copenaghen, Manchester United Rostov, Roma Lione, Borussia Monchengladbach Schalke 04 e Anderlecht Apoel.

La cosa interessante rispetto alla serata che stiamo per vivere è che tutte le partite sono in equilibrio; la sola eccezione è rappresentata dal derby del Belgio, dove il Genk ha dominato l’andata vincendo 5-2 fuori casa e mettendo già un piede e mezzo nel prossimo turno del torneo. Tutte le altre sfide sono imprevedibili: naturalmente i nostri occhi saranno puntati sulla Roma, che settimana scorsa al Parc Olympique Lyonnais ha giocato un ottimo primo tempo portandosi in vantaggio, ma poi è crollata soprattutto fisicamente e ha lasciato campo libero al Lione.

Il 4-2 comunque è ribaltabile da una squadra che all’Olimpico in questa stagione ha sempre vinto, con la sola eccezione della partita contro il Napoli; anche per provare la rimonta Luciano Spalletti ha fatto riposare alcuni dei suoi titolari contro il Palermo, segno che l’Europa League è un obiettivo serio, concreto e al quale i giallorossi credono molto.

Ci crede anche il Manchester United, che ha steccato l’andata: i Red Devils non sono andati oltre un pareggio sul campo del Rostov, ma ovviamente a Old Trafford le cose possono essere ben diverse. Attenzione però all’orgoglio dei russi, e alle sorprese: già il Tottenham, parlando di squadre inglesi, ha sottovalutato l’impegno ed è stato clamorosamente eliminato.

Curiosità per vedere quello che riuscirà a fare il Celta Vigo, che al Baialdos ha vinto ma ha concesso ai russi un gol molto importante; è la stessa situazione nella quale si trova il Copenaghen che deve resistere al tentativo di rimonta dell’Ajax. L’errore di Nicola Leali nella sfida di andata rischia di costare caro all’Olympiacos, costretto a vincere sul campo del Besiktas o comunque a pareggiare con almeno due gol; rischia poco l’Anderlecht che difende la vittoria esterna sul campo dell’Apoel, tra Borussia Monchengladbach e Schalke 04 si parte da un 1-1 al termine di una partita che è stata davvero intensa e interessante.



EUROPA LEAGUE 2016-2017, RITORNO OTTAVI

Giovedì 16 marzo

Ore 19:00 Besiktas-Olympiacos (andata 1-1)

Ore 19:00 Genk-Gent (andata 5-2)

Ore 19:00 Krasnodar-Celta Vigo (andata 1-2)

Ore 21:05 Anderlecht-Apoel (andata 1-0)

Ore 21:05 Ajax-Copenaghen (andata 1-2)

Ore 21:05 Borussia Monchengladbach-Schalke 04 (andata 1-1)

Ore 21:05 Manchester United-Rostov (andata 1-1)

Ore 21:05 Roma-Lione (andata 2-4)

