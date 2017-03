Roma Lione/ Probabili formazioni Champions League 2017: quote, le ultime novità live

ROMA LIONE: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Roma Lione si gioca giovedì 16 marzo: alle ore 21:05 i giallorossi ospitano allo stadio Olimpico la formazione francese per il ritorno degli ottavi di Europa League 2016-2017. Si riparte dal risultato di 4-2 a favore dell’Olympique, che ha ribaltato un vantaggio della Roma nel primo tempo giocando un’ottima ripresa; i due gol segnati dai giallorossi (Salah e Fazio) sono però preziosisissimi perchè, nonostante la sconfitta e la rimonta necessaria, quello che poteva essere un tracollo si è trasformato nella possibilità di vincere anche “solo” 2-0 per volare ai quarti del torneo. Allo stadio Olimpico sarà l’ungherese Viktor Kassai; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo analizzare nel dettaglio quali scelte opereranno i due allenatori per una partita che per entrambe le squadre è importante per la stagione, e leggere dunque le probabili formazioni di Roma Lione.

ROMA-LIONE: PRONOSTICO E QUOTE - Per Roma Lione, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Roma (segno 1) vale 1,72, il pareggio (segno X) è quotato 4,00 mentre la vittoria del Lione (segno 2) vi permetterà di vincere 4,50 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Luciano Spalletti conferma la sua squadra titolare dopo il turnover di Palermo; recupera anche Diego Perotti (che andrà in panchina), Totti invece potrebbe non farcela per i problemi alla schiena. Nel 3-4-2-1 della Roma ci sono Rudiger e Manolas che affiancano Fazio - come sempre leader della difesa - mentre sulla destra bisogna verificare la condizione di Bruno Peres, che ha subito un risentimento muscolare. In caso di forfait del brasiliano, non avendo un laterale destro pronto alla bisogna Spalletti potrebbe decidere di avanzare la posizione dello stesso Rudiger, mandando invece in difesa Juan Jesus che ha già giocato domenica sera. Più complicata la soluzione con Emerson Palmieri che dirotta a destra, così come l’inserimento dal primo minuto di Perotti o El Shaarawy sulla corsia di centrocampo. A ben guardare Spalletti potrebbe giocare con la difesa a quattro, allargando Rudiger e abbassando la posizione di Emerson Palmieri; in questo caso inserirebbe un esterno in più sulla trequarti, confermando Nainggolan e Salah come supporto a Edin Dzeko che ha appena segnato il trentesimo gol della sua straordinaria stagione.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE - Anche Bruno Génésio conferma gli undici che in generale gli danno più garanzie: come già dicevamo alla vigilia c’è il dubbio Rafael da Silva che sarebbe sostituito da Jallet, mentre nel tridente offensivo Fekir, il cui ingresso ha cambiato la partita nel secondo tempo, potrebbe essere schierato come esterno a destra, lasciando a Valbuena la corsia mancina. Per il resto la formazione è fatta: davanti a Anthony Lopes ci sono i due centrali Mammana e Diakhaby, mentre a desta agisce Morel. A centrocampo è ancora Tousart il prescelto per giocare come mezzala sinistra - al posto di Darder - dall’altra parte Tolisso agirà da arma tattica perchè all’andata lo abbiamo visto spesso andare sulla linea degli attaccanti. Gonalons farà il playmaker davanti alla difesa; a completare il tridente sarà naturalmente Lacazette, che dovrebbe essere all’ultima stagione con la maglia del Lione prima del passaggio ad una grande squadra che gli garantisca di giocare regolarmente sul grande palcoscenico della Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LIONE

ROMA (4-2-3-1): 19 Alisson; 2 Rudiger, 20 Fazio, 44 Manolas, 33 Emerson P.; 16 De Rossi, 6 Strootman; 11 Salah, 4 Nainggolan, 8 Perotti; 9 Dzeko

A disposizione: 1 Szczesny, 13 Bruno Peres, 15 Vermaelen, 3 Juan Jesus, 5 L. Paredes, 92 El Shaarawy, 10 Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

LIONE (4-3-3): 1 Anthony Lopes; 20 Rafael da Silva, 5 Diakhaby, 4 Mammana, 15 Morel; 8 Tolisso, 21 Gonalons, 29 Tousart; 18 Fekir, 10 Lacazette, 28 Valbuena

A disposizione: 30 Gorgelin, 13 Jallet, 2 Yanga-Mbiwa, 12 Ferri, 14 Darder, 11 R. Ghezzal, 27 Cornet

Allenatore: Bruno Génésio

Squalificati: -

Indisponibili: -





