Video/ Monaco Manchester City (3-1): highlights e gol della partita (Champions League 2017)

VIDEO MONACO MANCHESTER CITY (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017) - In una Champions League come quella di quest'anno, senza un vero padrone e con tante pretendenti al titolo di sorpresa (o di big "in recupero", vedi il Barça), non poteva che finire così la rumba degli ottavi di finale: fuori il City di Guardiola, che mai era uscito prima della semifinale nelle sue altre 8 partecipazioni alla competizione, avanti il sorprendente Monaco di Jardim. Primo in campionato, avanti in coppa e protagonista anche in Europa... Stagione da sogno per il momento per i monegaschi, che indirizzano la qualificazione nella prima mezzora: gol dell'enfant prodige Mbappè e bis di Fabinho, per ribaltare subito il 5-3 dell'andata. La fiammata di Sterling e Sanè, con il gol dell'ex Schalke 04 al 71°, sembrava aver riportato a galla gli inglesi, capitolati definitivamente poi sul colpo di testa in mischia di Bakayoko, qualche giro di lancetta dopo. Numeri piuttosto equilibrati infine, scorrendo lo scout dell'UEFA: 8 a 6 i tiri totali (dei quali 4 a 3 nello specchio, esattamente al 50% per entrambe) e 50 palloni recuperati a 48 per il Monaco, che invece ha fatto peggio del City per possesso palla (59 a 41% per gli ospiti). E' mancata soprattutto la zampata di Aguero al momento giusto, nella ripresa, per Pep. Che ora, passata la delusione, deve già riorganizzarsi per la prossima stagione...

LE DICHIARAZIONI - Proprio Guardiola commenta così a 'Premium' il KO: "Forse non sono stato abbastanza bravo io a convincere i miei, dovevamo essere più convinti, mostrare una personalità diversa fuori casa. Perchè nel nostro stadio, davanti ad una situazione che si era complicata ancor di più rispetto a stavolta, eravamo riusciti a ribaltare tutto... Peccato, abbiamo concesso troppo nel primo tempo e quando regali 45 minuti all'avversario a questo livello poi paghi. Vorrà dire che impareremo da questi errori e ci riproveremo, con più determinazione, l'anno prossimo".

Parola a Fabinho invece per quanto riguarda il Monaco: "Stiamo raccogliendo quel che abbiamo seminato in questi anni, abbiamo imparato dai nostri errori nella gara di andata, soprattutto tatticamente siamo riusciti a contenerli. In estate sono stato vicino al Napoli, ma poi non hanno trovato l'accordo con il Monaco, volevo confermarmi qui a livello personale e di squadra, ero convinto che questo sarebbe stato l'anno del Monaco...". E finora la scelta è inattaccabile...

(Luca Brivio)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONACO MANCHESTER CITY (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (CHAMPIONS LEAGUE 2017, da uefa.com)

© Riproduzione Riservata.