AVVERSARIO JUVENTUS/ Champions League, dopo il sorteggio: le rivali peggiori da incontrare (17 marzo 2017)

AVVERSARIO JUVENTUS: DOPO IL SORTEGGIO, CHI INCONTRERA’ AI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE (OGGI VENERDì 17 MARZO 2017). LA RIVALE PEGGIORE - Sono i numeri e i precedenti a dire che l’avversario peggiore nei quarti di Champions League, per la Juventus, potrebbe essere l’Atletico Madrid. Spesso e volentieri quando si parla di grandi d’Europa si tende a dimenticare i Colchoneros; eppure la squadra di Diego Simeone ha giocato due finali in tre anni e le aveva anche quasi vinte, o comunque nella seconda occasione ha trascinato ai rigori il Real Madrid. Il credito che va dato all’Atletico è ampio perchè, anche cambiando giocatori cardine, è sempre rimasto al vertice del calcio europeo e anche quest’anno si candida ad arrivare fino in fondo. In più la Juventus ricorda bene le due partite che aveva giocato contro i Colchoneros nel girone di Champions League del 2014-2015, l’anno della finale di Berlino: al Calderon sconfitta per 0-1 (gol di Arda Turan), a Torino 0-0. Zero gol segnati e una sensazione di difficoltà estrema anche solo a mettere in fila tre passaggi, come già detto; forse l’Atletico non sarà la squadra capace di segnare gol a ripetizione, ma se decide di non far giocare l’avversario è capace di non farti fraseggiare per 90 minuti, pur senza dominare sul piano delle occasioni. Certamente Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid hanno nomi e blasone che spaventano di più; il pragmatismo della squadra di Simeone però fa paura, e dunque quello dell’Atletico Madrid è un altro nome da evitare nell’urna di Nyon.

AVVERSARIO JUVENTUS: DOPO IL SORTEGGIO, CHI INCONTRERA’ AI QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE (OGGI VENERDì 17 MARZO 2017) - La Juventus conoscerà l’avversario dei quarti di finale di Champions League 2016-2017 poco dopo le ore 12 di oggi: è infatti atteso per quell’ora, come sempre a Nyon, il sorteggio che comporrà il tabellone per le otto regine rimaste in gara. Da questo turno non esistono più paletti: tutte possono giocare contro tutte.

Scongiurato l'alto rischio del derby (sempre un incrocio a sè), la Juventus si ritroverà di fronte una delle seguenti squadre: Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Leicester, Monaco e Real Madrid. Sono tutte avversarie conosciute, tranne una: il Leicester, che per la prima volta si è arrampicato ai quarti di Champions League e, per di più, lo ha fatto alla sua prima partecipazione. Le altre sono squadre che la Juventus ha incrociato in epoca recente: l'Atletico Madrid nel girone del 2014-2015, stesso anno in cui i bianconeri eliminarono in serie Borussia Dortmund (ottavi), Monaco (quarti) e Real Madrid (semifinale) prima di essere battuti dal Barcellona a Berlino.

Contro il Bayern Monaco invece l’ultima sfida è quella dell’anno scorso, agli ottavi: epilogo amaro con un gol subito al 91’ che aveva portato ai tempi supplementari, dove i bavaresi avevano avuto la meglio. Dal punto di vista della scala dei valori è difficile dire quale squadra sia più abbordabile, perchè tutte nascondono insidie: il Leicester, che tribola in campionato ed è dovuto passare attraverso il clamoroso esonero di Claudio Ranieri, sta giocando la classica competizione della vita, esattamente come successo in Premier League un anno fa. E’ inferiore per singoli e collettivo, ma è la squadra capace di andare oltre i limiti.

Inferiore anche il Monaco, che però ha fatto fuori il Manchester City; in più per la formazione del Principato c’è la grande suggestione della rivincita, perchè nel 2015 a fare la differenza era stato solo un rigore di Arturo Vidal e la Juventus aveva sofferto tantissimo. Rivincita che anima anche il Borussia Dortmund: se in giornata gli attaccanti gialloneri possono farti tre gol in due minuti, ma dietro concedono tanto e non sono più ai tempi di Hummels-Subotic.

Le altre, va da sè, sono squadroni: il Barcellona sembrava eliminato e ha fatto un'impresa straordinaria contro il Psg, il Real Madrid al netto della tradizione favorevole ha una rosa infinita e ha vinto due delle ultime tre Champions League, il Bayern Monaco è forse quella con meno punti deboli e l'Atletico Madrid è capace di non farti completare tre passaggi in fila in tutta una partita. Insomma: comunque la si giri, per la Juventus saranno due partite difficili. Naturalmente le speranze su questa o quella squadra ci sono e in qualche caso sono anche state esplicitate…

