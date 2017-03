INTOSSICAZIONE KYRGIOS / Tennis, Indian Wells: Federer vola in semifinale per il problema dell'australiano

INTOSSICAZIONE KYRGIOS, TENNIS, INDIAN WELLS: FEDERER VOLA IN SEMIFINALE PER IL PROBLEMA DEL TENNISTA AUSTRALIANO. UNA FORTUNA PER IL RE - L'indisposizione di Nick Kyrgios è sicuramente un bene per il Re Roger Federer che nonostante ovviamente non può avere paura di affrontare nessuno. In questo momento però sicuramente l'australiano è l'avversario peggiore da affrontare anche grazie a un momento di forma strepitoso dove è riuscito a imporsi contro Novak Djokovic grazie a un servizio da fare invidia ai migliori e che ha messo in difficoltà il serbo che addirittura è esploso spaccando in vari pezzi la racchetta e dimostrando di essere arrivato davvero al massimo del fastidio visto che comunque aveva provato in tutti i modi a fermare Kyrgios. Ora Federer vola in semifinale ed è pronto ad ottenere un altro incredibile risultato che andrebbe ad ampliare una carriera davvero impossibile da ripetere.

INTOSSICAZIONE KYRGIOS, TENNIS, INDIAN WELLS: FEDERER VOLA IN SEMIFINALE PER IL PROBLEMA DEL TENNISTA AUSTRALIANO - Arriva una doccia gelata per il tennista australiano Nick Kyrgios che si ferma per un'intossicazione e salta i quarti di finale di tennis a Indian Wells dove avrebbe dovuto affrontare Roger Federer. Il Re quindi accede direttamente alla semifinale pronto per lottare fino in fondo verso l'ennesimo traguardo di una carriera ricca di successo. E' un peccato per Kyrgios che sicuramente aveva fatto benissimo fino a questo momento, eliminando addirittura Novak Djokovic agli ottavi di finale. Veramente una brutta notizia perchè sicuramente l'australiano era al massimo della sua forma e stava dimostrando di poter battere chiunque grazie a un servizio che aveva messo in seria difficoltà Djokovic che non era riuscito quasi mai a rispondere all'altezza uscendo con un brutto 2-0. Su Twitter intanto Kyrgios scrive: "I'm so sorry but I can't play", "Mi dispiace, ma non potrà giocare", clicca qui per il tweet.

