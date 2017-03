Indian Wells 2017/ Diretta Federer Kyrgios streaming video Supertennis.tv (oggi, 17 marzo)

DIRETTA INDIAN WELLS 2017: FEDERER-KYRGIOS INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Federer-Kyrgios: siamo arrivati al completamento dei quarti di finale nel tabellone maschile di Indian Wells 2017 (inizio dei match alle ore 19 italiane). Quella che va in scena oggi è una sfida tra due generazioni: Roger Federer, classe ’81, sfida Nick Kyrgios, classe ’95. Quando l’australiano si è fatto notare a grandi livelli, vincendo lo Slam di casa, Federer aveva già portato a casa 17 dei suoi 18 Slam e stava attraversando un periodo di crisi che aveva messo in discussione la sua competitività facendo pensare al ritiro.

Quattro anni più tardi lo svizzero ha vinto un altro Major (proprio in Australia), è tornato grande ed è ancora una volta ai quarti di un Master 1000 dopo aver schiantato l’eterno rivale Nadal. Nel frattempo però Kyrgios è diventato il numero 16 del ranking Atp e guida la pattuglia “NextGen”: basti dire che nella sua giovanissima carriera da professionista è già riuscito a battere non solo Federer, ma anche Nadal e Djokovic, ripetendosi due giorni fa con il serbo guadagnando i quarti di Indian Wells.

Contro lo svizzero il precedente è datato 2015, sulla terra rossa di Madrid: al terzo turno l’australiano si era imposto per 6-7 7-6 7-7-6, con l’ultimo tie break chiuso sul 14-12. Quella volta Kyrgios arrivò per la prima volta ai quarti di un Master 1000; è rimasta anche l’ultima, qui in California in particolare non aveva mai superato il secondo turno. Chi vincerà questo match andrà in finale? Ci sono ottime probabilità, ma bisognerà fare i conti con il vincente dell’altro quarto di finale, quello che si gioca tra Kei Nishikori e Jack Sock.

Il giapponese, chiaro favorito, ha tre finali Master 1000 e a Indian Wells ha eguagliato il suo miglior risultato (ottenuto lo scorso anno); l’americano ha chiuso le ultime due stagioni nella Top 30 Atp e nel 2016 si era preso i quarti di finale a Shanghai e Parigi-Bercy. Nato come ottimo doppista, è riuscito a costruirsi una solidissima carriera anche nel singolare; come biglietto da visita può senza ombra di dubbio schierare la vittoria su Grigor Dimitrov, anche se va detto che il bulgaro rimane un giocatore troppo incostante e mentalmente debole per fare davvero il grande salto nel circuito.

(Claudio Franceschini)

