Marcos Rojo e Mourinho / Video mangia una banana in campo (Manchester United e Rostov)

MARCOS ROJO: IL GIOCATORE DEL MANCHESTER MANGIA UNA BANANA IN CAMPO, VIDEO (OGGI 17 MARZO 2017) - Una scena inedita quella che si è vista nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Manchester United e Rostov, vinta dalla formazione inglese. Circa a venti minuti dal termine della gara Marcos Rojo, difensore argentino del Manchester, ha avuto sicuramente un calo fisico e ha mangiato in campo una banana concessa dallo stesso Josè Mourinho, che gliel'ha passata dalla panchina. La banana era già pronta, Mourinho l'ha passata inizialmente ad Ashley Young che si stava riscaldando in panchina per poi girarla al suo compagno di squadra. La scena di Rojo che mangia la banana in campo ha fatto divertire tutto l'Old Trafford che non ha esitato a ridere vedendo il difensore correre in campo con una banana in mano. Anche sui social l'immagine è diventata subito virale, tanto che su Twitter è stata creata una vera tendenza per commentare il gesto di Marcos Rojo. "Il fatto che abbia mangiato una banana non è divertente. Bisogna rispettare sempre la condizione fisica di un giocatore" ha voluto precisare lo stesso difensore del Manchester al termine della partita. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI MARCOS ROJO

© Riproduzione Riservata.