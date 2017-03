DIRETTA PERUGIA BENEVENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 17 MARZO) - Perugia Benevento, diretta dall'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà l'anticipo che aprirà ufficialmente la decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Una sfida che promette scintille tra due formazioni che si sono insediate stabilmente nell'alta classifica. Graduatoria che resta cortissima tra il quarto e l'undicesimo posto, separati fra loro da soli cinque punti.

In quarta piazza a quota quarantotto punti c'è proprio il Benevento, che nelle ultime settimane ha finito con il perdere inesorabilmente terreno rispetto al terzetto di testa composto da Spal, Hellas Verona e Frosinone. Gli ultimi due pareggi in casa contro Salernitana e Virtus Entella hanno confermato la perdita di brillantezza da parte della squadra allenata da Baroni, che in precedenza era stata un vero e proprio caterpillar nei match interni. Qualcosa per i giallorossi sembra essersi smarrito dopo il ko nello scontro con il Bari allo stadio Vigorito, ma la corsa ai play off è ancora tutta da vivere.

Lo sa bene anche il Perugia che proverà a sfruttare questa occasione interna per centrare quel cambio di passo che è mancato nelle ultime settimane. Dopo la travolgente vittoria di Avellino, come spesso è accaduto nel corso di questo campionato i Grifoni non sono riusciti a dare continuità al loro cammino, bloccati sul pari dal Cittadella e costretti dunque a restare nel gruppo a quota quarantaquattro punti, che al momento rappresenta una quota che non garantisce la partecipazione ai play off di fine stagione.

Allo stadio Renato Curi scenderanno in campo queste probabili formazioni. Il Perugia affronterà la sfida con Brignoli tra i pali, Volta e Monaco al centro della retroguardia, mentre Fazzi sarà impiegato in posizione di terzino destro e Di Chiara in posizione di terzino sinistro. Nel terzetto titolare di centrocampo partiranno dal primo minuto il francese Gnahore, Brighi e Dezi, mentre Mustacchio e Terrani saranno avanzati come trequartisti alle spalle del centravanti Di Carmine, ancora a segno a Cittadella dopo la tripletta realizzata ad Avellino.

Risponderà il Benevento con Cragno estremo difensore alle spalle dei due difensori centrali Lucioni e Camporese, mentre l'uruguaiano Lopez presidierà l'out difensivo di destra e Venuti sarà impiegato sulla fascia opposta della difesa a quattro. A centrocampo assieme al ghanese Chibsah giocheranno Del Pinto e Buzzegoli, mentre in attacco al fianco del bomber Ceravolo nel tridente ci saranno Ciciretti ed il maliano Karamoko Cissé.

4-3-3 da una parte e dall'altra, scelta del modulo tattico che in questa stagione è stata una costante per il Perugia di Bucchi, mentre il Benevento di Baroni ha spesso avuto il 4-2-3-1 come modulo di riferimento, ma ultimamente ha provato a virare sul tridente offensivo per rivitalizzare un attacco non molto efficace nelle ultime settimane. Le cose non sono migliorate negli ultimi due impegni interni disputati in campionato, anche se comunque per i sanniti i risultati in casa restano migliori di quelli in trasferta dove dall'inizio del campionato sono arrivate solo tre vittorie contro Bari, Ternana e Pro Vercelli. Il Perugia nelle gare al Renato Curi è reduce da otto risultati utili consecutivi, dei quali però solo due sono vittorie. Per il resto sei pareggi, con la squadra che come detto a volte avrebbe dovuto e potuto osare di più per puntare all'alta classifica.

Per quanto riguarda le quote delle principali agenzie di scommesse, il Perugia viene considerato favorito visto anche il momento poco brillante del Benevento, con vittoria casalinga degli umbri fissata a 2.10 da Bwin. Paddy Power propone a 3.20 la quota relativa al pareggio, mentre Snai alza fino a 3.90 la quota per il successo sannita in trasferta. Perugia Benevento, venerdì 17 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su tre canali del bouquet satellitare di Sky, ai numeri 201, 206 e 251 (rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD). La diretta streaming video dell'incontro via internet sarà garantita a tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che si collegheranno sul sito skygo.sky.it.

