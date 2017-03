Probabili formazioni/ Milan Genoa: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Milan-Genoa va in scena alle ore 20:45 di sabato 18 marzo, ed è il secondo anticipo nella ventinovesima giornata della Serie A 2016-2017. I rossoneri ripartono dopo le polemiche post-Juventus; limitandoci al campo, il Milan deve riscattare una sconfitta bruciante arrivata in pieno recupero, e ripartire subito se vuole mantenere la speranza di arrivare in Europa. Caccia al riscatto anche per il Genoa, che arriva dalla sconfitta di misura nel derby; sostanzialmente salvo, il Grifone ora vuole migliorare il più possibile la sua classifica. Ci aspetta dunque una partita molto interessante; noi intanto possiamo andare a studiare dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan-Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - E’ un Milan decimato quello che arriva a questa partita: ci sono infatti tre squalificati (a Bacca, fermato per un turno, è andata anche bene) e gli infortunati che non recuperano. Vincenzo Montella deve fare i salti mortali per mandare in campo una formazione competitiva, ma le sue seconde linee hanno comunque dimostrato di potersela giocare; per esempio Cristian Zapata, che prenderà il posto di Alessio Romagnoli al fianco di Paletta. Per esempio Lapadula, che torna titolare al centro di un tridente che sarà completato da Deulofeu, ormai imprescindibile per le sorti rossonere, e Ocampos che dovrebbe partire dalla corsia destra e gioca contro la squadra che lo ha portato in Italia, e con la quale è stato protagonista fino a gennaio. A centrocampo si rivede dal primo minuto Manuel Locatelli; sarà lui il regista davanti alla difesa, con l’altro ex Bertolacci che dovrebbe agire da mezzala destra. Kucka, altro giocatore con trascorsi nel Genoa, si gioca invece una maglia con Pasalic; in difesa De Sciglio e Vangioni saranno i due terzini, in porta ovviamente Gianluigi Donnarumma che ha fatto parlare di sè per il bacio allo stemma del Milan nel finale della partita contro la Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Il Genoa gioca questa partita senza lo squalificato Burdisso: dovrebbe essere Gentiletti a sostituirlo prendendo posto al centro della linea difensiva, con la conferma di Izzo e Munoz che completano il reparto a protezione di Lamanna. Per il resto Andrea Mandorlini deve fare i conti con gli infortuni di lunga data; a centrocampo Cofie si gioca il posto con Luca Rigoni e Cataldi, dovrebbe essere lui il perno davanti alla difesa con Hiljemark e Ntcham che potrebbero partire titolari sulle mezzali (praticamente certo il posto dello svedese, Ntcham invece resta in ballottaggio con lo stesso Rigoni). Sulle corsie laterali si va verso la conferma del solito assetto: Diego Laxalt giocherà sulla fascia sinistra, dall’altra parte invece potrebbe trovare spazio Edenilson anche se al momento Lazovic rimane in vantaggio e, se le cose non cambieranno, sarà lui a partire titolare anche per questa sfida molto delicata. Non si cambia davanti: insieme a Pinilla, che forse non ha inciso quanto il Genoa avrebbe sperato, c’è Giovanni Simeone che nella sua prima stagione in Italia ha già raggiunto la doppia cifra di gol, ma sta vivendo un periodo particolarmente negativo e vuole spezzare un digiuno che dura da sei partite.

MILAN-GENOA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Milan-Genoa, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e dalla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-GENOA

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 De Sciglio, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 21 Vangioni; 91 Bertolacci, 73 M. Locatelli, 80 Pasalic; 11 Ocampos, 9 Lapadula, 7 Deulofeu

A disposizione: 30 Storari, 35 Plizzari, 96 Calabria, 15 Gustavo Gomez, 31 Antonelli, 16 A. Poli, 33 Kucka, 14 Mati Fernandez, 10 Honda

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: A. Romagnoli, J. Sosa, Bacca

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bonaventura, Suso

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 5 Izzo, 3 Gentiletti, 24 Munoz; 22 Lazovic, 15 Hiljemark, 94 Cataldi, 10 Ntcham, 93 Diego Laxalt; 9 G. Simeone, 51 Pinilla

A disposizione: 38 Zima, 83 Rubinho, 14 Biraschi, 30 L. Rigoni, 2 Edenilson, 4 Cofie, 16 A. Beghetto, 28 Brivio, 32 L. Morosini, 27 Pandev, 11 Palladino, 17 Taarabt

Allenatore: Andrea Mandorlini

Squalificati: Burdisso

Indisponibili: Perin, Orban, Miguel Veloso, Ninkovic

© Riproduzione Riservata.