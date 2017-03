PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (29^ GIORNATA, 18-19 MARZO 2017) – Nel fine settimana torna il campionato di Serie A con la 29^ giornata, decima del girone di ritorno. Andremo ad analizzare partita per partita le probabili formazioni che scenderanno in campo per questa giornata, con focus sugli indisponibili e su come potranno condizionare l'andamento della gara, a partire naturalmente dai due anticipi del sabato, Torino-Inter e Milan-Genoa, poi gli otto incontri della domenica.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO INTER - Il Torino potrà contare nuovamente su Zappacosta in difesa, mentre in avanti nel tridente dovrebbe esserci spazio per Maxi Lopez, che ha ben impressionato contro la Lazio. Ancora panchina per Valdifiori, con Lukic in regia. Nell'Inter ci sarà invece Banega come trequartista, mentre Brozovic e Joao Mario dovranno ancora una volta iniziare il match dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN GENOA - Nel Milan sono ancora in dubbio Abate e Locatelli, con il secondo che però dovrebbe recuperare per il match contro il Genoa. Mancherà Sosa per squalifica, così come Bacca: spazio quindi a Ocampos e Lapadula. Nel Genoa prosegue il recupero di Ninkovic, mentre in difesa mancherà Burdisso, squalificato: al suo posto Gentiletti, mentre in mediana vi saranno Cataldi e Ntcham.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI - Nell'Empoli in piena crisi di risultati, problemi per Cosic, mentre sarà sicuramente out Mchedlidze, così come Tello. In avanti possibile l'impiego di Marilungo, con Pucciarelli dirottato in panchina. Nel 4-3-3 del Napoli ci sarà Albiol in difesa, mentre in regia ci sarà ancora Diawara. In avanti spazio ancora al tridente leggero, con Milik quindi ancora in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA PESCARA - Nel 4-3-2-1 di Gasperini mancherà Kurtic, ma in difesa tornerà Cristante. In avanti ci sarà spazio per il collaudato duo composto da Petagna e da Gomez. Nel 4-3-3 del Pescara di Zeman non ci saranno Bruno e Stendardo in difesa e potrebbe esserci anche la mancanza di Caprari. Possibile che in mediana si riveda Brugman e non è escluso che Zeman decida di mandare Cerri in panchina e far giocare qualche altro elemento della rosa.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CHIEVO - Nel 4-3-3 del Bologna mancheranno Torosidis e Masina, fermati dal Giudice Sportivo. Per questo ci sarà Krejci come terzino sinistro. Dubbi in mediana per Donadoni, che sembra deciso a puntare su Pulgar e Donsah. Nel Chievo torneranno a disposizione Meggiorni, Dainelli e De Guzman. L'unico dubbio di mister Maran riguarda Gobbi, che è in dubbio per il match del Dall'Ara.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO - Nel Cagliari confermato il modulo 4-4-1-1 con Barella nel ruolo di trequartista dietro Borriello. Possibile anche l'impiego di Joao Pedr, che sembra aver recuperato da un problema al polpaccio. Lazio invece in emergenza, con Marchetti, Biglia e De Vrij che potrebbero non farcela a scendere in campo. Mancherà anche Milnkovic Savic, fermato dal Giudice Sportivo.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE FIORENTINA - Nel 4-4-2 del Crotone torneranno Rosi e Ceccherini nel reparto arretrato. In mediana non ci sarà Capezzi e al suo posto ci sarà Barberis. Nel tridente d'attacco possibile che Acosty riesca a togliere il posto a Trotta, che inizierà il match in panchina. Nel 4-2-3-1 della Fiorentina ci sarà sicuramente spazio per Saponara. Per il resto la formazione schierata da Paulo Sousa dovrebbe essere quella tipo, con l'unica eccezione di Tomovic, che è squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS - Nel 4-3-1-2 della Sampdoria ci sarà Puggioni in porta, vista la squalifica di Viviano. In mediana spazio a Linetty con Praet che inizierà il match in panchina. Possibile maglia da titolare per Schick, con Muriel confermatissimo. Nella Juventus ci sarà spazio per Chiellini e Sturaro, che sono recuperati pe il match contro la Sampdoria. Per il match del Ferraris Allegri dovrebbe tornare a schierare Mandzukic titolare.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE PALERMO - Nel 4-3-3 dell'Udinese ci sarà ancora Angella in difesa, visto che Felipe è infortunato. In porta si rivedrà Scuffet, visto che Karnezis è infortunato. In avanti confermato il tridente titolare. Nel Palermo mancherà Bruno Henrique, squalificato: al suo posto pronto Jajalo. Per il resto il Palermo dovrebbe essere quello visto nelle ultime partite di campionato.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO - Nel 4-2-3-1 della Roma ci sarà Bruno Peres e tornerà anche Manolas nel ruolo di centrale di difesa. In mediana Spalletti è ancora indeciso su chi schierare tra Paredes e De Rossi. Nel 4-3-3 del Sassuolo si rivedrà Defrel, con Matri che quindi dovrebbe partire dalla panchina. In difesa sarà balottaggio fino all'ultimo tra Cannavaro e Letschert per il ruolo di centrale, con l'ex difensore del Napoli in leggero in vantaggio per una maglia da titolare.

