PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ News, gli schieramenti delle partite: focus su Perugia-Benevento (31^ giornata)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (31^ GIORNATA, 17-18-19-20 MARZO 2017) – Nel fine settimana torna il campionato di Serie B con la 31^ giornata, decima del girone di ritorno. Andremo ad analizzare partita per partita le probabili formazioni che scenderanno in campo per questa giornata, con focus sugli indisponibili e su come potranno condizionare l'andamento della gara, a partire naturalmente dall'anticipo del venerdì, cioè Perugia-Benevento, poi le otto partite del sabato e i posticipi di domenica e lunedì.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-BENEVENTO - Sfida play-off al Curi di Perugia. I padroni di casa scenderanno in campo col 4-3-2-1. In porta ci sarà Brignoli con Fazzi, Volta, Monaco e Di Chiara a comporre la difesa. A centrocampo agiranno Gnahoré, Brighi e Dezi mentre Mustacchio e Terrani saranno i trequartisti. Unica punta Di Carmine. Il Benevento invece giocherà col 4-3-3 che vedrà Cragno tra i pali, Lopez, Lucioni, Camporese e Venuti in difesa. A centrocampo spazio per Buzzegoli, Del Pinto e Chibsah mentre in avanti Ciciretti e Falco esterni con Ceravolo punta.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI-HELLAS VERONA - La Pro Vercelli per la salvezza, Hellas per la A. La squadra piemontese col 3-5-2: Provedel in porta, Konate, Bani e Luperto in difesa. Centrocampo con Vives, Castiglia ed Emmanuello mentre Germano e Nardini saranno sugli esterni. Le punte saranno Bianchi ed Aramu. Verona che giocherà col 4-3-3: in porta Nicolas, mentre Souprayen, Caracciolo, Bianchetti e Ferrari saranno i difensore. A centrocampo spazio per Romulo, Fossati e Zuculini mentre in avanti giocheranno Siligardi e Bessa con Pazzini.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-SPEZIA - Partita delicata per entrambe le squadre. I padroni di casa col 4-3-3. In porta Minelli, mentre Untersee, Romagna, Lancini e Prce giocheranno in difesa. A centrocampo Dall'Oglio, Martinelli e Crociata mentre avanti Caracciolo, Bonazzoli e Camara. Spezia che scenderà in campo col 4-3-3: Chichizola portiere con Migliore, Terzi, Valentini e Vignali in difesa. A centrocampo Maggiore, Errasti e Djokovic mentre in avanti Piccolo, Granoche e Fabbrini.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-NOVARA - Partita molto bella quella del Partenio-Lombardi. Avellino col 4-4-2 che vedrà Radunovic in porta, Gonzalez, Djimsiti, Jidayi e Perrotta in difesa. A centrocampo Belloni, Paghera, Omeonga e D'Angelo mentre in avanti spazio a Ardemagni e Verde. Novara col 3-4-1-2: in porta Da Costa mentre in difesa Chiosa, Lancini e Scognamiglio. In mezzo al campo Calderoni, Casarini, Cinelli e Kupisz mentre Sansone sarà trequartista. In attacco Galabinov e Macheda.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-VICENZA - Gara molto entusiasmante quella del Matusa. Ciociari col 3-5-2 che vedrà in porta Bardi mentre in difesa Ariaudo, Terranova e Krajnc. In mezzo al campo Fiamozzi, Maiello, Sammarco, Soddimo e Mazzotta mentre in attacco solito tandem Dionisi-Ciofani. Il Vicenza giocherà col 4-2-3-1: in porta Amelia mentre D'Elia, Esposito, Adejo e Zaccardo in difesa. Centrocampo con Gucher e Rizzo mentre più avanzati Bellomo, Signori e Giacomelli. In attacco Giulio Ebagua.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI-BARI - Il Trapani deve vincere, Bari lotta per la A. I siciliani giocheranno col 4-3-1-2. In porta ci sarà Pigliacelli mentre in difesa Fazio, Pagliarulo, Kresic e Visconti. A centrocampo Maracchi, Colombatto e Barillà mentre Coronado trequartista. In attacco Manconi e Jallow. Il Bari invece scenderà in campo col 4-3-3: in porta Micai con Daprela, Tonucci, Capradossi e Cassani. A centrocampo Furlan, Basha e Fedele mentre in attacco spazio a Floro Flores, Brienza e Galano.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI-CITTADELLA - Lotta apertissima per i play-off. L'Ascoli si schiererà col 4-4-1-1 con Lanni in porta, mentre Almici, Gigliotti, Mengoni e Mignanelli. In mezzo al campo Gatto, Bianchi, Cassata e Felicioli. Dietro Cacia che sarà la punta ci sarà Bentivegna. Cittadella che invece giocherà col 4-3-1-2: in porta giocherà Alfonso con Salvi, Varnier, Pelagatti e Benedetti. In mezzo al campo Bartolomei, Iori e Valzania mentre Chiaretti sarà dietro alle due punte Strizzolo e Vido.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-LATINA - Spareggio salvezza fondamentale all'Arena Garibaldi. Il Pisa giocherà col 4-3-3. In porta giocherà Ujkani mentre Golubovic, Milanovic, Del Fabro e Longhi in difesa. A centrocampo Di Tacchio, Angiulli e Verna. In avanti invece Masucci, Peralta e Manaj. Il Latina invece giocherà con il 3-4-3: in porta spazio a Pinsoglio mentre Garcia, Dellafiore e Brosco agiranno in difesa. A centrocampo Bruscagin, De Vitis, Rocca e Mariga. In avanti invece giocheranno Insigne, Corvia e Buonaiuto.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI-SPAL - La capolista Spal vuole continuare a volare. Il Carpi giocherà col 4-4-2 con Belec in porta, Letizia, Lasicki, Gagliolo e Poli. A centrocampo Jelenic, Lollo, Mbaye e Fedato mentre in avanti la coppia composta da Lasagna e Mbakogu. Spal che giocherà col 3-5-2: in porta Meret mentre in difesa Cremonesi, Vicari e Bonifazi. A centrocampo spazio a Del Grosso, Finotto, Castagnetti e Schiavon oltre a Lazzari mentre in avanti tandem con Floccari ed Antenucci.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-TERNANA - Sfida salvezza importante per tutte e due le squadre. Il Cesena giocherà col 3-5-2: in porta agirà sicuramente Agazzi con Donkor, Ligi e Rigione in difesa. A centrocampo Balzano, Kone, Crimi, Schiavone e Renzetti mentre in attacco coppia con Panico e Cocco. Ternana che invece giocherà con il 4-3-1-2. In porta Aresti con Zanon, Meccariello, Valjent e Di Noia in difesa. A centrocampo Germoni, Ledesma e Petriccione mentre Falletti sarà trequartista. In avanti spazio ad Avenatti e Monachello.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA-SALERNITANA - La Virtus Entella ha bisogno di punti così come i granata. Il modulo dei liguri sarà il 4-3-1-2. Iacobucci portiere con Belli, Ceccarelli, Benedetti e Baraye in difesa. A centrocampo Palermo, Troiano e Moscati mentre Tremolada sarà trequartista. In avanti spazio alla coppia Catellani-Caputo. Salernitana che giocherà col 3-5-2. In porta Gomis mentre in difesa Tuia, Schiavi e Bernardini. A centrocampo Zito e Improta esterni con Odjer, Ronaldo e Minala interni. In avanti largo a Rosina e Coda.

