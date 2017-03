Probabili formazioni/ Torino Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 2017)

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-INTER: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Torino-Inter è il primo anticipo nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 18 di sabato 18 marzo. Sconfitto dalla Lazio, il Torino non ha più obiettivi nel suo campionato se non quello di chiudere tra le prime dieci; posizione che si è fatta precaria visto che il Chievo è ad un solo punto. L’Inter ha ripreso grande smalto, arrivando al quinto posto dopo i sette gol rifilati all’Atalanta, e ora punta la quarta posizione della Lazio; vada come vada, Stefano Pioli è molto vicino al ritorno in Europa. Aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo andare ad analizzare dubbi e certezze dei due allenatori alla vigilia, leggendo maggiormente nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Torino-Inter.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Sinisa Mihajlovic può contare su tutta la rosa, con la sola eccezione di Obi che è ancora ai box; rispetto alla partita giocata contro la Lazio il tecnico serbo dovrebbe cambiare un paio di elementi. Il primo sarà De Silvestri, che andrà in panchina per fare spazio a Zappacosta come terzino destro; il secondo, sulla stessa fascia, sarà invece Iturbe che, nonostante sia cresciuto alla distanza, non è stato positivo e dunque si accomoderà nuovamente in panchina. Il titolare torna ad essere Iago Falque, dunque il Torino torna a giocare con il suo tridente tipo che prevede anche Belotti, capocannoniere del campionato, e Adem Ljajic che è un ex di questa partita. Il centrocampo resta invece invariato: Lukic è ormai il titolare in cabina di regia, con capitan Benassi alla sua destra e Basellil schierato come altra mezzala. Qualche dubbio sul resto del reparto difensivo: Barreca rimane in vantaggio su Molinaro per la fascia sinistra, in mezzo dovrebbero esserci ancora Rossettini ed Emiliano Moretti ma non è escluso che uno tra Castan e Ajeti possa partire titolare. In porta chiaramente andrà Joe Hart.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Anche l’Inter è al completo, e dunque Stefano Pioli studia la formazione migliore da mandare in campo per prendersi altri tre punti. La tripletta segnata da Ever Banega domenica scorsa risolve di fatto il ballottaggio tra l’argentino e Joao Mario; il portoghese si accomoderà in panchina al fianco di Brozovic, entrambi poi potrebbero avere spazio nel secondo tempo. Pioli dovrebbe giocare con la difesa a tre: confermati Medel e Miranda, il terzo nel pacchetto arretrato potrebbe essere Ansaldi che si gioca la maglia con Murillo. A centrocampo non si cambia: Gagliardini e Kondogbia sono una coppia che funziona, in particolare l’ex Atalanta ha stupito tutti per la rapidità con la quale si è inserito nella nuova realtà. Sulle corsie laterali agiranno Candreva (a destra) e il grande ex D’Ambrosio; a fare compagnia a Banega sulla trequarti ci sarà Perisic, davanti ovviamente Mauro Icardi che gioca una sfida a distanza con Belotti per il titolo di re dei bomber della Serie A (l’argentino deve recuperare due gol al Gallo).

TORINO-INTER: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Torino-Inter, valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e dalla pay tv del digitale terrestre, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-INTER

TORINO (4-3-3): 21 Hart; 7 Zappacosta, 13 Rossettini, 24 E. Moretti, 23 Barreca; 15 Benassi, 25 Lukic, 8 Baselli; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic

A disposizione: 1 Padelli, 90 Cucchietti, 29 De Silvestri, 93 Ajeti, 4 Castan, 3 Molinaro, 16 Gustafson, 18 Valdifiori, 6 Acquah, 19 Iturbe, 11 Maxi Lopez, 31 Boyé

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Obi

INTER (3-4-2-1): 1 Handanovic; 15 Ansaldi, 17 Medel, 25 Miranda; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 7 Kondogbia, 33 D'Ambrosio; 19 Banega, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 30 Carrizo, 24 Murillo, 2 Andreolli, 20 Sainsbury, 55 Nagatomo, 77 Brozovic, 21 Santon, 11 Biabiany, 6 Joao Mario, 96 Gabriel Barbosa, 8 Palacio, 23 Eder

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.