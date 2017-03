Sorteggio Champions League 2017/ Uefa, diretta tv e streaming video: Juventus gioca con... (quarti di finale)

SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE (QUARTI), INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TABELLONE E CALENDARIO DELLE PARTITE (OGGI, 17 MARZO 2017) - Venerdì 17 marzo è il giorno dedicato al sorteggio dei quarti di finale di Champions League 2016-2017: l’orario è alle 12, la sede è come sempre Nyon (in Svizzera francese), le squadre inserite nell’urna sono otto e rappresentano cinque Paesi (tre della Spagna, due della Germania, una a testa per Inghilterra, Italia e Francia).

Tra queste anche la Juventus: i bianconeri arrivano ai quarti di Champions League per la seconda volta negli ultimi tre anni e la terza in cinque, e nel sorteggio può ora pescare una delle seguenti avversarie: Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Leicester, Monaco e Real Madrid. La formula è quella degli ultimi anni: insieme agli accoppiamenti verranno definite anche le squadre che giocheranno la prima partita in casa (e che sarà la prima a essere sorteggiata).

Se negli ottavi vigeva la regola del piazzamento, con la prima di ciascun girone che si guadagnava il ritorno casalingo, per questo turno e anche per il prossimo non ci sono più limiti: questo significa anche che sono possibili i derby (e non sono poche le possibilità che escano effettivamente dall’urna) e che il sorteggio potrà creare sfide tra squadre che si siano già affrontate nel girone eliminatorio.

Da questo punto di vista allora il Real Madrid potrebbe pescare il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco potrebbe vedersela nuovamente con l’Atletico Madrid; sono queste però le uniche possibilità di bis stagionale, perchè le corrispettive di Juventus (Siviglia), Leicester (Porto), Monaco (Bayer Leverkusen) e Barcellona (Manchester City) sono state eliminate agli ottavi.

Possiamo dire anche che nel sorteggio dei quarti di finale sono arrivate sei squadre che avevano vinto il girone: ad un certo punto sembrava che quest’anno le seconde avessero una marcia in più, invece di queste sono rimaste soltanto il Real Madrid e il Bayern Monaco, che per altro sono - insieme al Borussia Dortmund e alla Juventus - quelle che hanno penato meno per arrivare al sorteggio.

Adesso a noi non resta che stare a vedere quali saranno gli accoppiamenti dei quarti di Champions League: la Juventus in un caso o nell’altro rischia comunque delle sfide proibitive. La speranza sarebbe quella di pescare Leicester o Monaco, ma sbaglierebbe Massimiliano Allegri a pensare di avere, nel caso, la semifinale in tasca…

Il sorteggio per i quarti di finale di Champions League 2016-2017 sarà trasmesso in diretta tv dai canali Premium Sport e Premium Sport HD: la televisione del digitale terrestre ha infatti l’esclusiva sul torneo, e tutti i suoi abbonati potranno seguire la cerimonia di Nyon anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Premium Play. A tale proposito va ricordato che anche il sito ufficiale della Uefa trasmetterà il sorteggio dei quarti di Champions League, e anche in questo caso non saranno previsti costi aggiuntivi.

