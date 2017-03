Sorteggio Europa League 2017/ Uefa, diretta tv e streaming video: gli accoppiamenti (quarti di finale)

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE (QUARTI), INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, TABELLONE E CALENDARIO DELLE PARTITE (OGGI, 17 MARZO 2017) - Anche per l’Europa League venerdì 17 marzo è giorno di sorteggio: quello dei quarti di finale si terrà alle ore 13, seguendo quello della Champions, e avrà ovviamente Nyon come sede. Le regole e la formula sono chiare: nell’urna vengono inserite tutte le squadre senza alcuna distinzione legata ai Paesi, ad eventuali teste di serie o a scontri avvenuti nella fase a gironi.

Da questo turno infatti non ci sono più paletti: tutte possono giocare contro tutte, e questo naturalmente contribuisce a far crescere l’interesse per gli accoppiamenti. Di seguito ecco il quadro delle squadre che entrano nel sorteggio odierno: Anderlecht (Belgio), Ajax (Olanda), Besiktas (Turchia), Celta Vigo (Spagna), Genk (Belgio), Lione (Francia) Manchester United (Inghilterra), Schalke 04 (Germania). Ancora una volta la coppa rimane maledetta per le squadre italiane: la Roma aveva bisogno di una vittoria di due gol per qualificarsi e ha vinto 2-1.

Passa il Lione, che a questo punto non può non essere considerato come una delle favorite per il titolo dopo gli 11 gol rifilati all'Az Alkmaar e il passaggio del turno contro quella che era considerata la candidata numero 1 alla vittoria dell'Europa League. Numero 1 insieme al Manchester United, che a questo punto è la squadra che tutti vogliono evitare nel sorteggio: i Red Devils però dovranno elevare il loro livello di gioco, perchè contro il Rostov hanno rischiato di arrivare ai tempi supplementari e sono stati salvati all'ultimo secondo da una grande parata di Sergio Romero sulla punizione di Noboa.

Tra le altre può spaventare l'Anderlecht, squadra giovane e con tanto talento; così anche l'Ajax, che quest'anno ha aggiunto concretezza ai suoi svolazzi offensivi ma attende un'avversaria più probante per capire davvero quali siano le sue potenzialità. Ne ha tante lo Schalke 04, che ha completato la doppia rimonta contro il Borussia Monchengladbach; il Celta Vigo ha le qualità giuste per puntare la finale, tra le mine vaganti Besiktas e Genk: hanno qualcosa in meno delle altre, ma intanto sono tra le otto squadre che prenderanno parte al sorteggio di Europa League.

Il sorteggio per i quarti di finale di Europa League 2016-2017 sarà trasmesso in diretta tv dai canali Sky Sport 1 e Sky Super Calcio: la televisione satellitare ha infatti l’esclusiva sul torneo, e tutti i suoi abbonati potranno seguire la cerimonia di Nyon anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. A tale proposito va ricordato che anche il sito ufficiale della Uefa trasmetterà il sorteggio dei quarti di Europa League, e anche in questo caso non saranno previsti costi aggiuntivi.

