VIDEO ROMA LIONE (2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (EUROPA LEAGUE 2017) - Gli sforzi compiuti dai giallorossi non sono bastati per ribaltare il risultato dell'andata ed evitare l'eliminazione dall'Europa League: il 2 a 1 dell'Olimpico non consente alla squadra di approdare ai quarti di finale, i 9 tiri in porta, le 7 conclusioni respinte, gli 11 calci d'angolo, il 63% di possesso palla, i 503 passaggi riusciti e i 32 palloni recuperati hanno prodotto solamente 2 gol che sono diventati inutili dopo la rete di Diakhaby che a quel punto ha costretto la Roma a segnarne almeno 3, gli uomini di Spalletti si sono dunque fermati a un passo dalla rimonta. Solamente 37% di possesso palla per gli ospiti che in alcune fasi del match hanno dato l'impressione di scricchiolare parecchio, soprattutto in difesa come dimostra l'autogol di Tousart con Jallet che non è stato capace di liberare l'area di rigore, gli uomini di Genesio hanno tirato 4 volte in porta con Cornet che ha sprecato almeno un paio di chance per portare la gara sul 2-2. Roma che è stata anche sfortunata con la traversa colpita da Rudiger a inizio gara, poco prima di subire il gol di Diakhaby, se il pallone sparato dal difensore tedesco avesse gonfiato la rete probabilmente avremmo assistito a una partita completamente diversa.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centravanti della Roma, Stephan El Shaarawy, è stato raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo poco da recriminarci, a parte la gara dell'andata. Oggi quel che dovevamo fare l'abbiamo fatto, c'è stata una grande prestazione con tanto impegno e tanta aggressività, abbiamo vinto ma ci è andata male lo stesso. Di positivo c'è il successo, di negativo il non passaggio del turno visto che credevamo parecchio in questa Europa League, ora dobbiamo concentrarci sul campionato e sulla rimonta in Coppa Italia contro la Lazio. Siamo fiduciosi per il finale di stagione, possiamo chiudere in crescendo". Il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo avuto le occasioni per il 3 a 1, ci abbiamo provato dando tutto, peccato perché il gol lo potevamo fare e non ci siamo riusciti. Alla fine abbiamo pagato il quarto gol di giovedì scorso, c'è rammarico perché stasera abbiamo giocato benissimo dimostrando di voler passare il turno a tutti i costi cercando di ribaltare il risultato, possiamo comunque dire di essere una squadra molto forte e che ci è mancato solamente il gol-qualificazione. La presenza del pubblico l'abbiamo avvertita e ti dà quella carica in più, anche se quest'anno in casa le abbiamo vinte quasi tutte senza avere tantissimi tifosi sugli spalti".

Le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport: "Non ci sono mai recriminazioni in questi casi, si va fuori e amen. Analizzando le due partite è evidente che abbiamo pagato a caro prezzo delle ingenuità su diverse situazioni che non dovrebbero più appartenerci, tipo perdere dei palloni banalissimi che per recuperarli siamo costretti a spendere delle energie che poi ci vengono a mancare nei momenti decisivi. La squadra meritava la qualificazione per come ha giocato stasera e per le occasioni create, purtroppo anche oggi alla prima punizione subita finiamo sotto e non ce l'abbiamo fatta a completare la rimonta, smettere di giocare una settimana fa ci è stato fatale, il verdetto non è giusto. Dzeko? Poteva fare di più per le qualità che ha, ma nel calcio questi saliscendi sono fisiologici e bisogna accettarli. Il comportamento dei giocatori del Lione è stato inqualificabile, stavano sempre a terra, una roba anti-sportiva davvero brutta".

