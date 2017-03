Ascoli Cittadella/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ASCOLI CITTADELLA INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) - Ascoli Cittadella sarà diretta dall'arbitro Aureliano; alle ore 15 di sabato 18 marzo le due squadre scendono in campo al Cino e Lillo Del Duca per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Interessante match quello tra Ascoli e Cittadella, due formazioni che sono in corsa per i rispettivi obiettivi, ma che hanno decisamente bisogno di punti per riuscire a centrarli. La situazione attuale mette entrambe nella condizione di dover vincere, perchè un pareggio non servirebbe a nessuna delle due: non all'Ascoli che ha bisogno di tre punti per cercare di mettere la salvezza in cassaforte e non al Cittadella, che avrebbe bisogno di una vittoria per continuare ad alimentare le speranze di play-off. Entrambe le formazioni arrivano da un pareggio nel turno precedente, ma gli stati d'animo sono decisamente diversi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

L'Ascoli può senza dubbio essere contento per il pari esterni ottenuto contro il Verona, squadra costruita con l'obiettivo di "ammazzare" il campionato e centrare la promozione diretta. Il fatto che gli scaligeri abbiano fallito l'obiettivo, avendo subito una pesante flessione dopo aver dominato ad inizio anno, nulla toglie alla grande prestazione di Cacia e compagni, i quali hanno ottenuto un punto decisamente importante nell'ottica della propria corsa alla salvezza, il quale è arrivato grazie ad una prova difensiva gagliarda e a molto sacrificio da parte di tutti. Il punto conquistato al Bentegodi ha fatto ripartire la corsa dei marchigiani, che venivano da tre sconfitte di fila. Ora Aglietti vuole però ritrovare la vittoria, che manca da cinque turni (vittoria interna per 3 a 1 sulla Pro Vercelli), anche se il Cittadella è avversario assai ostico.

A proposito dei veneti allenati da Venturato, il rendimento in trasferta è senza dubbio il Tallone d'Achille di una stagione comunque fin qui ottima. L'ultimo risultato in ordine di tempo è il pareggio contro il Perugia, maturato in un match molto importante in chiave play-off e che ha rimarcato un qualcosa di già noto a tifosi e addetti ai lavori, ovvero che la compagine veneta crea molto ma non riesce a concretizzare. Sono infatti state almeno tre o quattro le occasioni in cui i veneti potevano segnare e che hanno fallito per errori davanti al portiere o per imprecisione. Venturato ha anche lamentato il fatto che la decisione sul rigore al Perugia sia stata sbagliata, ma al di là dell'eventuale errore arbitrale rimane un rendimento esterno del Cittadella troppo deficitario: una tendenza che il tecnico vuole invertire a partire dal match contro i marchigiani.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, Aglietti potrà schierare la migliore formazione possibile e per il match contro il Cittadella è possibile il ritorno al 4-3-3, con Cacia come punta centrale e supportato dai giovani Favilli e Orsolini. Potrebbe esserci un po'di turnover a metà campo, ma il tecnico potrebbe decidere di attuarlo in modo soft, cambiando soltanto un uomo. Diversi i pensieri di Venturato dall'altra parte: il tecnico si presenterà ad Ascoli con alcune certezze, prima fra tutte il suo irrinunciabile 4-3-1-2 e un Littieri che è finalmente tornato al goal contro il Perugia e che pur essendo solo al 60% della condizione ha fatto capire quanto sia indispensabile per i veneti la sua presenza in campo.

Nel Cittadella dovrebbero esserci delle novità, le quali non riguarderanno la porta, difesa come sempre da Salvi. In difesa non ci sarà Varnier, che impegnato con l'Under 19 non ha avuto modo di allenarsi coi compagni: per questo al centro della difesa ci sarà una maglia da titolare per Salvi, che farà coppia con Scaglia. Sule fasce spazio invece a Benedetti e Pellegatti, ex di turno. I dubbi di Venturato sono prima di tutto in mediana, dove nel trio di centrocampo si contendono una maglia in quattro: tra Valzania, Schenetti, Paolucci e Pasa sarà corsa fino all'ultimo per convincere il tecnico. Nel ruolo di trequartista confermato Chiaretti, mentre in avanti Lettieri giocherà ancora dall'inizio e sarà affiancato da Arrighini.

Andando a vedere le quote del match, si scopre come la Snai veda leggermente favorito l'Ascoli: una vittoria marchigiana viene infatti pagata 2,55 volte la cifra scommessa, mentre un successo dei veneti è quotato a 2,85. Un pareggio è per la Snai il risultato meno probabile, venendo infatti pagato 3,20 volte la cifra giocata. Ascoli Cittadella sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 7, e dunque è un'esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio che potranno attivare anche il servizio di diretta streaming video con l'applicazione Sky Go. Inoltre su Sky Sport 1 va in onda Diretta Gol Serie B, programma che mostra i gol e le azioni salienti in tempo reale di tutte le partite.

