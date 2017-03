Avellino Novara/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA AVELLINO NOVARA INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) - Avellino Novara sarà diretta dall'arbitro Ros; alle ore 15 di sabato 18 marzo le due squadre scendono in campo al Partenio per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Dopo la clamorosa sconfitta subita al Partenio contro il Perugia (0-5 il finale contro gli umbri), e l'amaro K.O. di La Spezia, l'Avellino guidato da mister Novellino è chiamato ad un ritorno al successo nella sfida casalinga contro il Novara.

La formazione irpina, che nella prima metà di stagione ha navigato permanentemente nelle acque più profonde sotto la guida di Toscano, con l'arrivo di Novellino ha subito una vera e propria rivoluzione e si è portata qualche settimana fa a ridosso dei play-off. La carica e l'esperienza di Novellino, che ha fatto fuori senza troppe remore alcuni giocatori non rivelatisi all'altezza della categoria, ha fatto sì che la squadra mettesse in campo i suoi veri valori, che ai nastri di partenza non erano da squadra cenerentola.

L'arrivo di Novellino è coinciso anche con l'esplosione di Matteo Ardemagni, che ha iniziato a segnare ed essere determinante nel gioco della squadra, e con l'arrivo di giocatori già conosciuti come Moretti, mediano con esperienza e qualità da mettere a disposizione. A frenare il cammino di un lanciatissimo Avellino nel girone di ritorno è stato prima lo scialbo pareggio di Vercelli, a cui è seguito il K.O. interno di Perugia e poi quello di La Spezia. Dall'altra parre c'è un Novara che, dopo 4 vittorie di fila, è stato frenato dalla corsa vero i play-off dai cugini della Pro Vercelli in un derby molto duro.

Il tecnico Boscaglia è riuscito, a distanza di mesi e dopo non poche perplessità da parte della piazza, a trasmettere la propria impronta ad una formazione sulla carta non da sottovalutare. Difatti i piemontesi, che nella prima parte di stagione si erano resi protagonisti di un percorso "anonimo" senza infamia e senza lode, sono apparsi decisamente più concreti nelle ultime giornate, in cui hanno mandato K.O. squadre quotate come Benevento e Spezia.

Grazie a questi risultati, dunque, il Novara stanzia alla posizione numero 8 di classifica ed ora può giocarsi senza timori una posizione per i play-off nelle prossime giornate. L'imperativo sarà chiudere questo mese confermando questo periodo positivo e cercare di dare continuità al rendimento casalingo in cui la formazione è fra le prime del campionato. Su 3 precedenti casalinghi il Novara è riuscito a fare sempre bottino pieno in casa, mentre non ha mai vinto al Partenio dove ha pareggiato 0-0 nello scorso anno ed ha perso nell'agosto 2013 per mezzo delle reti di Zappacosta (ora al Torino) e Castaldo.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico irpino Novellino dovrebbe confermare il classico 4-5-1/4-4-2 in cui scenderà in campo Radunovic in porta, con Laverone, Djimsiti, Perrotta e Solerio a comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo riposa Lasik, fermato da un turno di squalifica e sostituito da Belloni, mentre D'Angelo, Moretti e Paghera dovrebbero essere confermati al centro della mediana. Verde sarà l'altro esterno con il compito di affiancarsi talvolta ad Ardemagni, che parte da unica punta.

Dall'altro lato il tecnico Boscaglia conferma il 3-5-2 con da Costa in porta, Lancini, l'ex Chiosa e Mantovani in difesa, mentre Kupisz e Calderoni giocheranno da esterni. A centrocampo ci saranno Cinelli, Casarini e Sansone leggermente più avanzato a ricoprire il ruolo di trequartista. In avanti spazio a Macheda e Galabinov.

Il rientro in difesa dell'albanese Djimsiti, sicuramente uno dei migliori centrali di questo campionato, è una notizia importante per i lupi al comando di Novellino. L'ex tecnico di Modena e Reggina, però, sarà quasi obbligato anche a far rientrare Marco Perrotta, che nelle ultime giornate non è stato in campo ma che sembra dare maggiori garanzie.

In avanti Ardemagni e Verde, 16 gol in due, dovranno trascinare la squadra ad una vittoria che sarebbe decisiva per allontanare la zona calda anche in vista di una prossima penalizzazione. Nel Novara, invece, l'ex di turno Galabinov punta a far male alla sua ex squadra, in cui ha giocato nel campionato 13/14 segnando 14 reti, e sarà affiancato dall'esperto bomber Macheda, ex stella del calcio europeo nel Manchester United.

Diamo uno sguardo anche alle quote per le scommesse sulla partita del Partenio: l'agenzia SNAI quota 2,40 il successo dell'Avellino identificato dal segno 1, mentre è dato a 3,10 il segno X per il pareggio. Il segno 2 per la vittoria del Novara è quotato invece 3,20.

Avellino Novara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 5, e dunque è un'esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio che potranno attivare anche il servizio di diretta streaming video con l'applicazione Sky Go. Inoltre su Sky Sport 1 va in onda Diretta Gol Serie B, programma che mostra i gol e le azioni salienti in tempo reale di tutte le partite.

